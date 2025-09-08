Gần 74.000 tỷ đồng đầu tư nâng cấp, mở rộng 7 đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về kế hoạch triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng các đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch trong giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, có 7 đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh cần nâng cấp, mở rộng với nguồn vốn tính toán sơ bộ dự kiến lên tới gần 74.000 tỷ đồng.

Cụ thể, đoạn Pác Bó-Cao Bằng được đầu tư nâng cấp có chiều dài 45km, tổng mức đầu tư khoảng 3.755 tỷ đồng; nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn đường cao tốc đoạn Phú Thọ-Cổ Tiết, chiều dài 18,5km với tổng mức đầu tư khoảng hơn 6.000 tỷ đồng.

Đoạn Chơn Thành-Đức Hoà nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn đường cao tốc chiều dài 84km, tổng mức đầu tư khoảng 19.500 tỷ đồng; đoạn Đức Hoà-Mỹ An được nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn đường cao tốc chiều dài 69km, tổng mức đầu tư khoảng hơn 29.000 tỷ đồng.

Đoạn Vĩnh Phong-An Xuyên (đoạn Vĩnh Thuận-Cà Mau trước đây) nâng cấp, mở rộng chiều dài 33km có tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng; đoạn Cà Mau-Năm Căn nâng cấp, mở rộng chiều dài 47,5km với tổng mức đầu tư khoảng hơn 7.100 tỷ đồng; đoạn Năm Căn-Đất Mũi nâng cấp, mở rộng chiều dài 59km, tổng mức đầu tư khoảng 5.569 tỷ đồng.

"Các đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh nêu trên đang được nghiên cứu chuẩn bị đầu tư và sẽ triển khai khi thu xếp được nguồn vốn (dự kiến trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2026-2030)," lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho hay.

Với những đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh đi trùng cao tốc Bắc-Nam phía Tây và cao tốc khác đang được triển khai đầu tư, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Mỹ An-Cao Lãnh (dài 27km, tổng mức đầu tư hoàn 6.100 tỷ đồng) đầu tư tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe, đã khởi công tháng 7/2025, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Đoạn Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành (dài gần 59km, tổng mức đầu tư hơn 18.500 tỷ đồng, đầu tư tiêu chuẩn đường cao tốc quy mô 4 làn xe) chia thành 2 dự án độc lập gồm: đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (tỉnh Bình Dương trước đây, dài hơn 52km) khởi công năm 2025, dự kiến hoàn thành năm 2027 và đoạn qua tỉnh Đồng Nai (tỉnh Bình Phước trước đây, dài gần 7km) dự kiến khởi công tháng 8/2025, hoàn thành năm 2026.

Đoạn cao tốc Cao Lãnh-Rạch Sỏi được đầu tư nâng cấp để khai thác theo tiêu chuẩn đường cao tốc, đã khởi công trong khoảng thời gian từ tháng 5-7/2024, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2025. Đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành (dài 129km, tổng mức đầu tư gần 25.900 tỷ đồng) đã được khởi công vào tháng 4 và tháng 8/2025, dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2026.

Đối với các đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh đi trùng cao tốc Bắc-Nam phía Đông, tính đến cuối tháng 8/2025, có 307km đã hoàn thành đầu tư xây dựng quy mô cao tốc 4 làn xe gồm: Diễn Châu-Bãi Vọt, Bãi Vọt-Hàm Nghi, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ.

Riêng, đoạn Cam Lộ-La Sơn (dài 98km) sẽ được đầu tư nâng cấp quy mô cao tốc 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, dự kiến khởi công tháng 10/2025, hoàn thành năm 2026. Đoạn La Sơn-Hoà Liên (dài 65km) đầu tư nâng cấp mở rộng quy mô cao tốc 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng đã khởi công tháng 5/2025, dự kiến cơ bản hoàn thành ngay trong cuối năm 2025./.

Theo Nghị quyết 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội, tuyến đường Hồ Chí Minh sẽ được nối thông từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) với tổng chiều dài khoảng 2.744km, quy mô tối thiểu hai làn xe. Đến nay, dự án có 2.499km đã hoàn thành (đạt 91%) và khoảng 258km tuyến nhánh, có 245km thuộc 4 dự án thành phần đang được triển khai, trong đó, các dự án gồm đoạn Chơn Thành-Đức Hoà, Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn, Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận đang triển khai. Đoạn Cổ Tiết-Chợ Bến (dài 87,5km) đang triển khai nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư.

