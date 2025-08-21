Đề xuất gần 2.000 tỷ đồng cải tạo đường Hồ Chí Minh qua Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng đề xuất chủ trương đầu tư Dự án tăng cường mặt đường, cải tạo các vị trí nguy hiểm, mất an toàn giao thông một số đoạn tuyến trên đường Hồ Chí Minh qua thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, phạm vi đầu tư được đề xuất gồm 3 đoạn có tổng chiều dài khoảng 65km; trong đó, đoạn 1 có tổng chiều dài hơn 15km đoạn qua địa địa bàn xã Khâm Đức (thành phố Đà Nẵng). Đoạn 2 dài hơn 26km trên địa bàn xã Phước Năng (thành phố Đà Nẵng). Đoạn thứ 3 từ Km1047+495-Km1431+127 có tổng chiều dài hơn 23km với điểm đầu qua xã Đăk Plô và điểm cuối thuộc xã Đăk Pét (tỉnh Quảng Ngãi).

Dự án sẽ thay thế lớp mặt đường bằng bêtông ximăng bằng kết cấu áo đường bêtông nhựa trên móng cấp phối đá dăm; xây dựng 2 làn xe cơ giới và gia cố 2 lề đường để các phương tiện xe máy, xe đạp lưu thông hỗn hợp nâng cao năng lực thông hành cho tuyến đường.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 1.983 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030. Dự kiến kế hoạch thực hiện đầu tư vào năm 2026-2029, đưa vào khai thác, sử dụng năm 2030.

“Việc đầu tư dự án nhằm nâng cao năng lực thông hành đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tạo không gian phát triển các đô thị trung tâm huyện thị, thành phố,” lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh./.

