Khởi công xây kè tăng cường chống ngập cho đô thị Vĩnh Long

Ngày 25/2, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khởi công công trình kè sông Long Hồ (bờ phường 5, thành phố Vĩnh Long, nay là phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long), thuộc Dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Đặng Văn Chính nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc hoàn thiện hạ tầng phòng chống ngập, bảo vệ bờ sông, chỉnh trang đô thị và từng bước nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn tới; đồng thời, việc khởi công hạng mục kè sông Long Hồ thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng sống của nhân dân và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long Lê Thanh Sơn cho biết, dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long bao gồm 4 hợp phần: quản lý rủi ro lũ lụt và vệ sinh môi trường; phát triển hành lang chiến lược đô thị; phát triển khu tái định cư; tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong quản lý đô thị.

Mục tiêu đầu tư xây dựng dự án nhằm cải thiện khả năng tiếp cận hạ tầng; cải thiện kết nối giao thông và giảm rủi ro ngập lụt tại khu vực đô thị trung tâm Thành phố Vĩnh Long (nay là các phường: Long Châu, Phước Hậu, Tân Hạnh và Thanh Đức của tỉnh Vĩnh Long).

Tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay nguồn IDA chuyển đổi của Ngân hàng Thế giới, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan và vốn đối ứng; trong đó, công trình kè sông Long Hồ (bờ phường 5) thuộc hợp phần 1 có chiều dài tuyến hơn 2,4 km, giá trị hợp đồng của công trình trên 224 tỷ đồng, thời gian thi công 615 ngày.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đề nghị chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng và khối lượng thực hiện công trình; tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng; chủ động phối hợp, kịp thời báo cáo và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đơn vị thi công tập trung huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; phấn đấu hoàn thành công trình đúng kế hoạch để sớm đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư./.

