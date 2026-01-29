Việt Nam khẳng định lập trường 'giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình'

Là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận nhà nước Palestine, Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm đem lại hòa bình bền vững cho dải Gaza, vì lợi ích của nhân dân Palestine, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Đó là nội dung bà Phạm Thu Hằng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, ngày 29/1.

Trước đó, ngày 28/1, tài khoản X của Hội đồng Hòa bình Gaza và tài khoản Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đăng thông điệp “hoan nghênh Việt Nam đã trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình.”

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế hướng đến giải quyết các xung đột, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng quyền cơ bản của các bên liên quan.

Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ Kế hoạch Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tại Nghị quyết 2803 ngày 17/11/2025 và đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hoà bình để triển khai Kế hoạch Hòa bình này.

Bà Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các thành viên của Hội đồng Hòa bình trong triển khai Kế hoạch Hòa bình, qua đó chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, thúc đẩy hòa bình bền vững ở Trung Đông trên cơ sở giải pháp Hai Nhà nước, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc./.

Ngày 16/1/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm, mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận lời mời và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cùng Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel.

