Bộ trưởng Lao động Mỹ từ chức trong bối cảnh các cuộc điều tra về sai phạm

Bộ trưởng Lao động Mỹ Lori Chavez-DeRemer ngày 20/4 đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh cơ quan giám sát liên bang tiến hành cuộc điều tra về sai phạm.

Với quyết định này, bà Chavez-DeRemer trở thành viên chức nội các thứ 3 rời khỏi chính quyền Tổng thống Donald Trump trong năm nay.

Thứ trưởng Lao động Keith Sonderling dự kiến sẽ đảm nhiệm vai trò quyền Bộ trưởng trong thời gian chuyển tiếp.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Steven Cheung xác nhận Bộ trưởng Chavez-DeRemer sẽ rời chính quyền để chuyển sang làm việc trong khu vực tư nhân.

Ông cho rằng bà Chavez-DeRemer đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người lao động, thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động công bằng và hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Quyết định từ chức của bà Chavez-DeRemer được đưa ra sau khi 4 nhân viên khác trong Bộ Lao động Mỹ cũng đã rời nhiệm sở, tất cả đều liên quan đến cuộc điều tra quy mô lớn của Văn phòng Tổng Thanh tra.

Diễn biến này chứng tỏ phạm vi của cuộc điều tra không chỉ giới hạn ở một cá nhân mà đã lan rộng trong nội bộ cơ quan liên bang này.

Trước đó, một đơn tố cáo được công bố hồi tháng 1 đã nêu ra nhiều cáo buộc nghiêm trọng đối với bà Chavez-DeRemer.

Nội dung tố cáo cho rằng bà có quan hệ cá nhân không phù hợp với một nhân viên an ninh, sử dụng rượu trong giờ làm việc và có hành vi gian lận công vụ liên quan đến công tác sắp xếp các chuyến công tác.

Theo cáo buộc, một số chuyến đi chính thức đã được sắp đặt nhằm phục vụ mục đích cá nhân, bao gồm việc dành thời gian cho gia đình hoặc bạn bè, trong khi chi phí được tính vào ngân sách công.

Một chuyến đi riêng đến Las Vegas trong thời gian chính phủ liên bang tạm ngừng hoạt động cũng được nhắc đến trong đơn tố cáo.

Đến nay, Bộ Lao động Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với các cáo buộc nêu trên.

Bà Chavez-DeRemer là thành viên thứ 3 rời khỏi nội các của Tổng thống Trump, sau Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi.

Việc từ chức của một thành viên nội các trong bối cảnh điều tra sai phạm đặt ra thêm áp lực đối với tiến trình quản trị và giám sát nội bộ trong chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời làm nổi bật vai trò của các cơ chế kiểm tra nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình./.

