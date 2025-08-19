Mỹ: Tham mưu trưởng Không quân David Allvin nộp đơn từ chức

Thế giới

Tướng David Allvin, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, đã nộp đơn từ chức và dự kiến nghỉ hưu từ tháng 11/2025, trong bối cảnh Lầu Năm Góc chuẩn bị cho một kế hoạch cải tổ nhân sự quy mô lớn.

Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Tướng David Allvin, đã nộp đơn từ chức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
RIA Novosti đưa tin Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Tướng David Allvin, đã nộp đơn từ chức. Thông báo này do Không quân Mỹ công bố ngày 18/8.

Thông báo nêu rõ: “Tham mưu trưởng thứ 23 của Không quân Mỹ, Tướng David Allvin hôm nay đã công bố kế hoạch nghỉ hưu, có hiệu lực vào hoặc sau ngày 1/11/2025. Ông giữ chức Tham mưu trưởng Không quân Mỹ từ ngày 2/11/2023, trước đó là Phó Tham mưu trưởng Không quân từ tháng 11/2020.”

Ông Allvin cảm ơn Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ lãnh đạo quân chủng này.

Ông nhấn mạnh: “Trên hết, tôi tự hào là một phần của đội ngũ Không quân, những người mỗi ngày đều sống theo giá trị cốt lõi về chính trực, phụng sự và xuất sắc khi chúng ta chuẩn bị bảo vệ đất nước vĩ đại này.”

Theo báo Washington Post, người kế nhiệm ông Allvin có thể là ông Thomas Bussiere, vốn được Tổng thống Trump đề cử vào tháng Bảy giữ chức Phó Tham mưu trưởng Không quân.

Tờ báo dẫn các nguồn thạo tin cho biết việc từ chức của ông Allvin nằm trong kế hoạch cải tổ quy mô lớn tại Lầu Năm Góc, trong bối cảnh giới chức chính quyền được cho là không hài lòng với cách ông Allvin giám sát công tác chuẩn bị ứng phó một cuộc khủng hoảng an ninh tiềm tàng liên quan đến Trung Quốc./.

