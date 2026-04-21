Đạn xe tăng phát nổ tại thao trường huấn luyện ở Nhật Bản, 3 binh sỹ thiệt mạng

Ngày 21/4, một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại thao trường huấn luyện ở tỉnh Oita, Tây Nam Nhật Bản, khiến 3 binh sỹ Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) thiệt mạng và 1 binh sỹ khác bị thương.

Theo GSDF, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h40 sáng cùng ngày (tức 6h40 theo giờ Việt Nam) tại thao trường Hijudai ở thị trấn Kusu thuộc tỉnh Oita.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do đạn xe tăng phát nổ ngoài ý muốn.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, GSDF đang tiến hành huấn luyện bắn mục tiêu với xe tăng Type 10.

Thao trường Hijudai không chỉ được GSDF sử dụng mà còn phục vụ các hoạt động huấn luyện của quân đội Mỹ./.

Nhật Bản hé lộ nguyên nhân vụ rơi trực thăng UH-60 làm 10 binh sỹ thiệt mạng GSDF cho biết cả hai động cơ trực thăng đều bị giảm công suất đột ngột trước khi rơi, khiến chiếc trực thăng khó duy trì độ cao, đây là sự cố "chưa từng được báo cáo trước đây."