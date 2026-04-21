Indonesia sẽ ngừng nhập khẩu diesel từ ngày 1/7

Indonesia tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu dầu diesel từ ngày 1/7, trùng thời điểm triển khai chương trình nhiên liệu sinh học B50 - bước đi được xem là then chốt trong chiến lược tăng cường tự chủ năng lượng.

Thông tin do Bộ trưởng Nông nghiệp Andi Amran công bố ngày 19/4 cho thấy nước này sẽ chuyển sang sử dụng B50, loại nhiên liệu pha trộn gồm 50% diesel sinh học từ dầu cọ và 50% diesel truyền thống.

Theo Bộ trưởng Andi Amran, quyết định này nhằm tận dụng lợi thế nguồn nguyên liệu trong nước, đặc biệt là dầu cọ - mặt hàng thế mạnh của Indonesia, để thay thế dần nhiên liệu nhập khẩu.

Ông nhấn mạnh dầu cọ không chỉ được sử dụng để sản xuất diesel sinh học, mà còn có thể phát triển thành xăng sinh học và ethanol. Chính phủ Indonesia hiện đang thúc đẩy nhanh các dự án nghiên cứu và ứng dụng nhằm mở rộng chuỗi giá trị của nguồn nguyên liệu này.

Động thái của Indonesia diễn ra trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu đối mặt nhiều gián đoạn, đặc biệt là các rủi ro gia tăng tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Việc dừng nhập khẩu diesel và chuyển sang B50 cho thấy Indonesia đang chủ động tái cấu trúc chiến lược năng lượng, giảm phụ thuộc vào thị trường bên ngoài, đồng thời củng cố các nguồn cung nội địa.

Chương trình B50 được đánh giá là bước tiến xa hơn so với các chính sách nhiên liệu sinh học trước đây của Indonesia, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức về hạ tầng, chi phí và khả năng đáp ứng nhu cầu trong nước.

Dù vậy, với quyết tâm chính sách và lợi thế về nguồn nguyên liệu, Indonesia đang phát đi tín hiệu rõ ràng: quốc gia này muốn chuyển mình từ một nước phụ thuộc nhập khẩu nhiên liệu sang mô hình tự chủ dựa trên tài nguyên nội địa./.

