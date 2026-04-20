Pakistan nhận đơn điều tra chống bán phá giá băng dính từ Việt Nam

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), Cục vừa nhận được thông tin về việc Ủy ban thuế quan Pakistan (NTC) nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm băng dính có xuất xứ và/hoặc nhập khẩu từ Việt Nam.

Hàng hóa bị đề nghị điều tra là băng keo tự dính BOPP (định hướng hai trục) dạng cuộn lớn (jumbo) (Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) self-Adhesive Tapes - Jumbo Rolls) thuộc các mã HS: 3919.9010 và 3919.9090.

Hiện nay, Ủy ban thuế quan Pakistan đang xem xét tính chính xác và hợp lệ của đơn kiện để đưa ra kết luận có khởi xướng hay không.

Các thông tin chi tiết hơn về thời kỳ điều tra chống bán phá giá và thời kỳ điều tra thiệt hại chưa được tiết lộ. Cục Phòng vệ thương mại sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin.

Để ứng phó vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan: rà soát tình hình xuất khẩu sản phẩm bị điều tra sang Pakistan.

Đồng thời, lên kế hoạch ứng phó với vụ việc trong trường hợp khởi xướng (bao gồm chuẩn bị nguồn lực, thu thập sớm thông tin về chi phí sản xuất, bán hàng và xuất khẩu sang Pakistan nhằm trả lời bản câu hỏi điều tra, thuê luật sư tư vấn trong trường hợp cần thiết...).

Ngoài ra, phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại để xử lý và trong trường hợp cần tư vấn, hỗ trợ./.

