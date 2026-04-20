Hà Nội tăng cường tiết kiệm năng lượng năm 2026 và các năm tiếp theo

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 17/4/2026 về tăng cường tiết kiệm năng lượng năm 2026 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Chỉ thị, Hà Nội với vai trò là trung tâm của cả nước, trung tâm chính trị, kinh tế và là địa phương đi đầu trong các mô hình phát triển mới, cần chủ động quản trị nhu cầu điện, tối ưu hóa tiêu thụ, từng bước phát triển nguồn điện tại chỗ; ứng dụng công nghệ để giám sát và điều hành hiệu quả; gắn việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả với quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển đô thị bền vững; thúc đẩy phát triển phương tiện giao thông điện, hạ tầng trạm sạc, công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả và các mô hình năng lượng sạch phù hợp với điều kiện của Thành phố.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện những nhiệm vụ sau:

Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, văn phòng, trường học, bệnh viện; các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh-dịch vụ; các đơn vị chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông và các hộ gia đình: Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường tiết kiệm điện trong từng lĩnh vực (tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng và chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; tiết kiệm điện tại các doanh nghiệp sản xuất-kinh doanh-dịch vụ).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và khu dân cư; coi tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu sử dụng điện là giải pháp quan trọng.

Mục tiêu và yêu cầu tiết kiệm điện cho từng khu vực, lĩnh vực cụ thể: Tiết kiệm tối thiểu 3,0% tổng điện năng tiêu thụ hằng năm; trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4, 5, 6, 7) tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ.

Đối với các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 500.000 kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 3% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

Đối với các đơn vị chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông, nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng, tòa nhà chung cư và các hộ gia đình: Tắt, giảm công suất chiếu sáng theo khung giờ phù hợp, phấn đấu tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ đối với hệ thống chiếu sáng công cộng (tập trung trong các tháng cao điểm nắng nóng); các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối.

Đối với các cơ quan, công sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố: Xây dựng và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện trong đơn vị, phấn đấu tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; chủ động tham gia các chương trình quản lý nhu cầu điện, lắp đặt điện mặt trời mái nhà kết hợp BESS.

Phấn đấu hàng năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên địa bàn lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; hoặc phấn đấu tổng công suất phát triển đạt 20% công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố; Ủy ban Nhân dân các phường, xã; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, các đơn vị điện lực khác và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, quản lý nhu cầu điện và hiệu quả, phát triển năng lượng tái tạo.

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các cơ quan truyền thông triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường tuyên truyền đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, các khách hàng tiêu thụ điện lớn trong việc thực hiện tiết kiệm điện và tham gia các chương trình quản lý phụ tải điện.

Kiểm tra, giám sát các đơn vị điện lực trong thực hiện việc cung cấp điện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt khi có khả năng xảy ra tình trạng mất cân đối cung - cầu trong các tháng nắng nóng cao điểm và mùa khô.

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tham gia lắp đặt điện mặt trời mái nhà, lắp đặt điện mặt trời mái nhà có pin lưu trữ năng lượng.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường gương mẫu trong việc thực hiện tiết kiệm điện của đơn vị theo chỉ tiêu được giao; chủ động khai thác dữ liệu sử dụng điện của đơn vị và các cơ quan công sở trên địa bàn phường, xã trên website: sudungdien.evn.vn.

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các đơn vị điện lực thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm điện trong phân phối điện, bán lẻ điện; đảm bảo phương thức vận hành an toàn, ổn định trong hệ thống điện; các giải pháp quản lý kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện./.

