Các hãng hàng không châu Á tận dụng làn sóng chuyển hướng khỏi Trung Đông

Các hãng hàng không lớn của châu Á cho biết nhu cầu bay tới châu Âu đang tăng mạnh, trong bối cảnh hành khách tránh các trung tâm trung chuyển ở Trung Đông bị gián đoạn.

Theo các nhà phân tích, xu hướng này có thể kéo dài trong một thời gian, ngay cả khi xung đột tại Iran kết thúc.

Tuần trước, hãng hàng Cathay Pacific Airways của Hong Kong (Trung Quốc), Singapore Airlines của Singapore, Korean Airlines của Hàn Quốc và Qantas Airways của Qatar đồng loạt công bố kết quả khả quan về nhu cầu hành khách đối với các đường bay châu Âu trong tháng 3/2026, dù phải đối mặt với chi phí nhiên liệu bay tăng gấp đôi.

Bà Lavinia Lau, Giám đốc Khách hàng và Thương mại của Cathay, cho biết: “Chúng tôi đã tăng thêm chuyến bay và năng lực khai thác tới châu Âu trong tháng 3 và 4 để đáp ứng nhu cầu thị trường tăng mạnh, khi hành khách ưu tiên các hành trình thay thế.”

Bà cho biết nhu cầu cao dự kiến tiếp tục trong tháng 4/2026, được thúc đẩy bởi mùa du lịch lễ Phục sinh và lượng đặt chỗ đường dài quá cảnh qua Hong Kong gia tăng.

Singapore Airlines cho biết tỷ lệ lấp đầy ghế trên các chuyến bay châu Âu đã tăng lên 93,5% trong tháng 3/2026, so với 79,7% cùng kỳ năm trước, một phần do hành khách đổi hướng bay sang châu Âu khi các trung tâm trung chuyển tại Trung Đông giảm năng lực khai thác. Đây là mức tăng mạnh nhất trong tất cả các khu vực.

Trước khi xung đột nổ ra, các hãng Emirates, Qatar Airways và Etihad Airways chiếm khoảng 1/3 lưu lượng hành khách giữa châu Âu và châu Á, đồng thời vận chuyển hơn một nửa số hành khách bay từ châu Âu tới Australia, New Zealand và các đảo Thái Bình Dương.

Các hãng hàng không vùng Vịnh đang dần khôi phục năng lực khai thác, với cả ba hãng trên đã đạt ít nhất 60% số chuyến bay so với trước xung đột.

Tuy nhiên, họ vẫn đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có việc Australia cảnh báo công dân không nên đến hoặc thậm chí quá cảnh tại khu vực Vịnh, đồng nghĩa hành khách sẽ không được bảo hiểm du lịch chi trả.

Theo dữ liệu từ Google Travel, điều này khiến hành khách phải trả chi phí cao hơn để lựa chọn các chuyến bay tránh Trung Đông.

Các nhà phân tích của Bank of America nhận định trong một báo cáo gần đây rằng mặt bằng giá cao và việc gia tăng thị phần trên các tuyến Á-Âu có thể kéo dài 6-12 tháng sau khi chiến sự kết thúc, do độ trễ đặt vé và tâm lý e ngại rủi ro của hành khách./.

