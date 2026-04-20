Kinh tế

Kinh doanh

Hà Nội siết chặt việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Công an Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu nhằm đảm bảo ổn định thị trường và quyền lợi người tiêu dùng.

Hùng Mạnh
Hoạt động kinh doanh tại một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)
Ngày 20/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông và những tác động đến thị trường xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội, thời gian qua Phòng An ninh kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) đã chủ động phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với một số cơ sở trên địa bàn thành phố.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp vi phạm (1 thương nhân phân phối và 3 cửa hàng bán lẻ xăng dầu), góp phần giữ vững ổn định thị trường.

Cụ thể, các vi phạm chủ yếu gồm giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng; kinh doanh tại địa điểm nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm trên là 70 triệu đồng.

Các tổ chức, cơ sở vi phạm đã chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử phạt và nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận một số cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố bán xăng dầu cầm chừng, tự ý giới hạn lượng bán cho khách hàng. Có trường hợp chỉ bán giới hạn từ 200.000-300.000 đồng/lượt đối với ôtô và 30.000 đồng/lượt đối xe máy.

Lực lượng chức năng nhận định trong bối cảnh thị trường xăng dầu, khí hóa lỏng có nhiều biến động, việc một số cơ sở tự ý hạn chế lượng bán không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn tác động đến tâm lý thị trường, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.

Việc phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm đã góp phần chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực này.

Thời gian tới, Phòng An ninh kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng; tập trung vào thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu có dấu hiệu giảm lượng bán bất thường hoặc lợi dụng biến động thị trường để vi phạm pháp luật.

Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

ĐẢM BẢO AN NINH NĂNG LƯỢNG

