Phạt 390 triệu đồng với 3 thương nhân đầu mối vi phạm quy định dự trữ xăng dầu

Ngày 19/4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết trong đợt đôn đốc, giám sát việc thực hiện nguồn cung và dự trữ lưu thông xăng dầu từ ngày 11 đến 31/3/2026, đơn vị đã làm việc với 26 thương nhân đầu mối trên phạm vi toàn quốc.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định về bảo đảm nguồn cung và duy trì mức dự trữ xăng dầu lưu thông tối thiểu, yêu cầu bắt buộc nhằm giữ ổn định thị trường.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện, xác minh và xử phạt 3 thương nhân đầu mối vi phạm, gồm Công ty cổ phần Vật tư xăng dầu Hải Dương, Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Vĩnh Long Petro.

Các doanh nghiệp này không duy trì hoặc duy trì mức dự trữ thấp hơn mức tối thiểu theo quy định. Mỗi doanh nghiệp bị xử phạt 130 triệu đồng, tổng số tiền xử phạt là 390 triệu đồng.

Ngoài các trường hợp đã bị xử phạt, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đang tiếp tục làm việc với 5 thương nhân đầu mối khác có dấu hiệu vi phạm liên quan đến mức dự trữ tối thiểu. Trong đó, có trường hợp xuất hiện dấu hiệu găm hàng, hiện đang được tập trung xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm siết chặt kỷ cương trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định và an ninh năng lượng trong nước./.

Bộ Công Thương thông báo giảm loạt thuế xăng dầu từ 16/4 đến hết ngày 30/6 Bộ Công Thương công bố giảm thuế xăng dầu từ ngày 16/4 đến 30/6/2026, bao gồm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.