Yêu cầu điều tra bổ sung vụ Phó Đức Nam lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm sáng tỏ trong vụ án Phó Đức Nam cùng các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 75 bị can, trong đó có bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) bị đề nghị truy tố về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự) và “Rửa tiền” (theo quy định tại Điều 324 - Bộ luật Hình sự).

Trong số các bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội ''Rửa tiền'' với Phó Đức Nam có các bị can: Phó Đức Thắng (sinh năm 1968, bố của Phó Đức Nam), Lê Thị Liễu (sinh năm 1969, mẹ của Phó Đức Nam), Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, tức Shark Bình)... Theo kết luận điều tra, năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với một người có tên Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) cùng tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên dưới quyền mở các công ty “ma.”

Các đối tượng đã sử dụng danh nghĩa của những công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Phó Đức Nam thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ) để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng. Đồng phạm giúp sức đắc lực cho Nam được Cơ quan điều tra xác định là bị can Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội).

Trong đó, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Nam đã tin tưởng giao cho Ngọ quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Với những hành vi đó, bị can Lê Khắc Ngọ bị đánh giá phải chịu trách nhiệm về 180 vụ lừa đảo với tổng số hơn 216 tỷ đồng chiếm đoạt của các bị hại.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng số 83 bị can, trong đó có 75 bị can bị Cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát truy tố về 2 tội danh trên. Đối với 8 bị can đang bỏ trốn (gồm: Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ; Vương Phương Anh; Đặng Hoàng Liên Anh; Trịnh Văn Thái; Phan Thị Hoa; Trần Văn Lam; Lê Hà Trang; Trần Quốc Huy), Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng tách hành vi của 1.722 đối tượng làm việc tại các văn phòng nhưng chưa xác định được bị hại, chưa đủ căn cứ để xử lý.

Theo Cơ quan điều tra, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đối tượng phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ thông tin, Internet để tạo lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, ngoại hối trái phép.

Tại vụ án này, các đối tượng đã dùng phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan pháp luật như: bố trí các bộ phận làm việc độc lập; liên lạc, quản lý, chỉ đạo trên các ứng dụng có tính bảo mật cao; triệt để lợi dụng các loại hình dịch vụ OTT (Zalo, Telegram, Signal, ứng dụng Zoiper...) trong liên lạc, quảng cáo cho hoạt động của sàn giao dịch trái phép… để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật./.

