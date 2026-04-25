Khởi tố chủ doanh nghiệp sản xuất nước tăng lực giả

Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Sơn Tùng (sinh năm 1989, trú tại Khu phố 4, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo quy định tại Điều 193, Bộ Luật Hình sự.

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Sơn Tùng là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất QUABICO, địa chỉ tại Tổ dân phố 9, phường Đồng Thuận.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, Tùng thành lập doanh nghiệp, công bố sản phẩm và sản xuất nước tăng lực mang nhãn hiệu “Dorje” hương vị tổng hợp.

Tuy nhiên, cơ sở này không thực hiện việc kiểm soát chất lượng sản phẩm theo quy định, thành phần thực tế của nước giải khát tăng lực không phù hợp với nội dung bản tự công bố đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình sản xuất nước tăng lực Dorje, Nguyễn Sơn Tùng đã tự ý giảm thành phần Cafein (dưới 70%) và không bổ sung thành phần Choline, không phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia quy định về nước giải khát và đối với bản tự công bố sản phẩm nước tăng lực Dorje do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và sản xuất QUABICO đã công bố tại cơ quan có thẩm quyền.

Đáng lo ngại, sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu tại các đại lý nhỏ lẻ gần trường tiểu học, trung học trên địa bàn, đối tượng khách hàng chủ yếu là học sinh. Quá trình kiểm tra, khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn các chai nước tăng lực Dorje giả.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

