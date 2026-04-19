Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục Hải quan trong lĩnh vực ôtô

Cục Hải quan vừa ban hành công văn yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP (ngày 7/4/2026) của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các đơn vị phải quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung tại phần C, Phụ lục I.9 của Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP, bảo đảm thời hạn hiệu lực từ ngày 15/4/2026 đến hết ngày 28/2/2027, trừ các trường hợp đặc thù theo quy định.

Trong lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu, nhiều thủ tục hành chính được yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa, đáng chú ý như: tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan; đơn giản hóa thủ tục xét hoàn thuế đối với xe ôtô chuyên dùng sản xuất, lắp ráp từ xe sát xi; điều chỉnh thủ tục áp dụng thuế suất 0% trong Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ôtô.

Ngoài ra, các thủ tục liên quan đến đăng ký tham gia và áp dụng Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp ôtô; thủ tục đăng ký chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ cũng được rà soát, cắt giảm theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hải quan để nắm bắt, thực hiện thống nhất, tránh phát sinh ách tắc trong quá trình thông quan./.

