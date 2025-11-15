"Triều đại" Tim Cook sắp khép lại, Apple rục rịch tìm người kế vị

Các nguồn thạo tin cho hay Ban Giám đốc và các lãnh đạo cấp cao của Apple đang đẩy mạnh kế hoạch tìm người kế nhiệm Giám đốc Điều hành (CEO) Tim Cook để chuẩn bị cho khả năng ông sẽ rời vị trí này ngay trong năm tới.

Các nguồn tin này cho biết ông John Ternus, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng kỹ thuật phần cứng của Apple, được nhiều người xem là người kế nhiệm tiềm năng nhất của ông Cook, mặc dù vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Ông Ternus được bổ nhiệm sẽ đưa một nhà lãnh đạo xuất thân từ mảng phần cứng vào vị trí "cầm trịch" của Apple.

Động thái này sẽ mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Apple đang chật vật tìm hướng đi cho các dòng sản phẩm mới và đang bị các đối thủ ở Thung lũng Silicon bỏ lại phía sau trong cuộc đua Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Ông Cook đã bày tỏ mong muốn một ứng cử viên nội bộ sẽ được chọn để thay thế mình, đồng thời cho biết công ty đã có những kế hoạch kế nhiệm rất chi tiết. Nhiều khả năng sau khi có báo cáo lợi nhuận tiếp theo vào cuối tháng 1/2016, Apple mới công bố CEO mới.

Các nguồn tin cho rằng thông báo về việc này vào đầu năm sẽ giúp đội ngũ lãnh đạo mới có thời gian ổn định trước các sự kiện quan trọng thường niên của công ty, bao gồm hội nghị các nhà phát triển vào tháng Sáu và sự kiện ra mắt các dòng iPhone mới vào tháng Chín.

Ông Cook, cựu Giám đốc Vận hành của Apple, vừa bước sang tuổi 65 trong tháng này. Ông đã lãnh đạo công ty từ năm 2011 sau khi tiếp quản vai trò này từ nhà đồng sáng lập Steve Jobs.

Dưới thời của ông Cook, giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn công nghệ khổng lồ này đã tăng vọt từ khoảng 350 tỷ USD vào năm 2011 lên 4.000 tỷ USD ngày nay.

Cổ phiếu của Apple hiện đang giao dịch ở mức gần cao nhất mọi thời đại sau kết quả kinh doanh khả quan vào tháng trước, mặc dù mức tăng giá cổ phiếu khoảng 12% trong năm nay của hãng thấp hơn so với các đối thủ công nghệ lớn khác như Alphabet, Nvidia và Microsoft./.

Apple dự báo quý kinh doanh "tốt nhất lịch sử" nhờ sức hút của iPhone 17 CEO Tim Cook cho biết công ty kỳ vọng doanh thu của quý kết thúc vào tháng 12 tới sẽ là "quý tốt nhất từ trước đến nay của công ty và cũng là quý tốt nhất của dòng sản phẩm iPhone."