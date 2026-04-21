Venezuela cam kết thúc đẩy mở cửa kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez ngày 20/4 tuyên bố quốc gia Nam Mỹ đã bước vào giai đoạn chính trị và kinh tế mới, đồng thời cam kết thúc đẩy mở cửa kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia nhân dịp 100 ngày tiếp quản chính quyền sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ hồi đầu tháng 1 trong chiến dịch quân sự của Mỹ, bà Rodríguez nhấn mạnh Venezuela đang mở cửa ra thế giới và khẳng định Caracas vẫn giữ vững chủ quyền đối với các nguồn tài nguyên.

Tổng thống lâm thời Venezuela cho biết những chương trình cải cách mới trong lĩnh vực dầu khí và khai khoáng nhằm mục đích thiết lập “các quy tắc rõ ràng” để thu hút đầu tư, công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, cũng như tạo việc làm.

Theo bà Rodríguez, sản lượng dầu của Venezuela hiện đạt khoảng 1,1 triệu thùng/ngày và đang trên đà phục hồi sau nhiều năm chịu tác động của các biện pháp trừng phạt quốc tế. Chính phủ nước này cũng đã bắt đầu xuất khẩu khí đốt và kỳ vọng nhanh chóng khôi phục hoàn toàn sản lượng năng lượng trong thời gian tới.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Venezuela và Mỹ có dấu hiệu cải thiện, với việc Washington gần đây nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng quốc doanh và mở rộng giấy phép hoạt động cho các tập đoàn năng lượng như Chevron. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đã nối lại quan hệ với Caracas sau khi đình chỉ từ năm 2019.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định nền kinh tế Venezuela vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm lạm phát cao, hạn chế tiếp cận nguồn tài chính và lương tối thiểu duy trì ở mức thấp.

Tổng thống lâm thời Rodríguez cũng nêu bật vai trò của Luật Ân xá sau 100 ngày cầm quyền với hơn 8.000 người đã được hưởng lợi, coi đây là bước đi quan trọng trong tiến trình hòa giải dân tộc.

Theo quy định Hiến pháp Venezuela, nhiệm kỳ Tổng thống lâm thời của bà Rodríguez có thể được Quốc hội gia hạn sau thời hạn 90 ngày đầu tiên./.

