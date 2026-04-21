Brazil: Hơn 200 du khách mắc kẹt do đấu súng giữa cảnh sát và tội phạm

Ngày 20/4, hơn 200 du khách đã bị mắc kẹt trên đỉnh một ngọn đồi nổi tiếng nhìn ra Rio de Janeiro do một cuộc đấu súng nổ ra giữa cảnh sát và các băng nhóm ma túy trong một khu ổ chuột gần đó.

Theo một công ty du lịch, du khách, phần lớn là người nước ngoài đã bị mắc kẹt khoảng 2 giờ trên Đồi Hai Anh Em (Morro Dois Irmaos) trong khi giao tranh dữ dội diễn ra trên sườn đồi bên dưới giữa cảnh sát và các tay súng của Comando Vermelho, một trong những nhóm tội phạm lớn nhất Brazil.

Trong khi đó, cảnh sát cho biết khi lực lượng này đến khu ổ chuột Vidigal, những đối tượng buôn ma túy đã nổ súng. Không có ai thương vong trong vụ việc và 3 đối tượng đã bị bắt giữ.

Du khách đã xuống đồi sau khi nhận được tín hiệu cho phép từ cảnh sát.

Nhìn ra bãi biển Ipanema và Leblon từ độ cao 533 mét, Đồi Hai Anh Em là một trong những điểm ngắm cảnh nổi tiếng nhất của thành phố Rio de Janeiro và thu hút hàng nghìn du khách mỗi tuần.

Các công ty du lịch lo ngại các vụ đấu súng như vậy sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch của thành phố. Năm 2025, Rio de Janeiro đã đón lượng khách quốc tế kỷ lục, lên đến hơn 2,1 triệu lượt người./.

