Việt Nam kiên trì xây dựng chiến lược phát triển lấy con người làm trung tâm

Phát biểu ngày 21/4 trong phiên thảo luận chủ đề “Không ai bị bỏ lại phía sau: Tiến tới một xã hội cho mọi lứa tuổi ở châu Á và Thái Bình Dương” trong khuôn khổ Khóa họp thứ 82 của Ủy ban Liên hợp quốc về Kinh tế và Xã hội châu Á-Thái Bình Dương (UNESCAP) diễn ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, Đại diện thường trực của Việt Nam tại ESCAP, đã đề xuất 3 lĩnh vực chiến lược lấy con người làm trung tâm để xây dựng một xã hội toàn diện cho mọi lứa tuổi trong khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho rằng châu Á-Thái Bình Dương đang trải qua một trong những quá trình chuyển đổi nhân khẩu học nhanh nhất trong lịch sử. Già hóa dân số đang định hình lại thị trường lao động, đặt ra thách thức cho hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe trên toàn khu vực.

Đứng trước những thách thức đó, Việt Nam đang xây dựng và thực hiện các chiến lược quốc gia về dân số và phát triển, xây dựng kinh tế bạc, phát triển con người trong kỷ nguyên số và xây dựng lực lượng lao động chất lượng, đồng thời tăng cường hệ thống phúc lợi xã hội và hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh Việt Nam đề cao vai trò dẫn dắt của UNESCAP trong 3 lĩnh vực chiến lược. Thứ nhất là tăng cường hỗ trợ tư vấn chính sách và thúc đẩy hợp tác khu vực về thích ứng chủ động với già hóa dân số, bao gồm chia sẻ các mô hình hệ thống an sinh xã hội đa tầng toàn diện và khai thác kinh tế bạc như một động lực thực sự cho tăng trưởng và hòa nhập.

Thứ hai là đảm bảo các chính sách kinh tế và chính sách xã hội được thiết kế và thực hiện đồng bộ. UNESCAP cần ủng hộ các khung chính sách kinh tế vĩ mô và xã hội tích hợp, kết nối tăng trưởng với mục tiêu đảm bảo công bằng, tạo việc làm tử tế và phát triển con người cho mọi lứa tuổi.

Thứ ba là đặt khoa học, công nghệ, đổi mới và chuyển đổi số làm trọng tâm của chiến lược phát triển khu vực nhưng luôn lấy con người làm trung tâm. Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh điều này sẽ đảm bảo quá trình chuyển đổi số toàn diện giữa các nhóm tuổi, thu hẹp khoảng cách số và hướng đầu tư công nghệ vào việc tăng cường các dịch vụ công cộng, chăm sóc sức khỏe và học tập suốt đời.

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định Việt Nam kiên quyết ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu, đánh giá cao vai trò của UNESCAP trong việc đưa các cam kết toàn cầu thành hành động khu vực, thúc đẩy hợp tác khu vực, chia sẻ kinh nghiệm tốt nhất, hỗ trợ hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng và giải quyết các thách thức mới nổi.

Đại sứ cho rằng để đạt được Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) cần phải có sự phối hợp hành động. Đại sứ bày tỏ niềm tin vào sự đoàn kết của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong việc cùng nhau xây dựng xã hội kiên cường hơn, toàn diện hơn, thịnh vượng hơn và không bỏ lại ai ở phía sau./.

