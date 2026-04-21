Nhóm người sống sót thần kỳ sau 5 ngày trôi dạt trên Địa Trung Hải

Hơn 5 ngày sau khi chiếc thuyền chở những người di cư đến châu Âu bị lật ngoài khơi miền Đông Libya, 4 đã may mắn được cứu sống trên Địa Trung Hải.

Mạnh Hùng
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)
4 người di cư đã may mắn được cứu sống trên Địa Trung Hải hơn 5 ngày sau khi chiếc thuyền chở họ đến châu Âu bị lật ngoài khơi miền Đông Libya.

Tuy nhiên, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) ngày 20/4 xác nhận 10 người di cư đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra gần khu vực Tobruk này, trong khi 31 người vẫn mất tích.

Hôm 19/4, lực lượng cứu hộ tìm thấy 6 thi thể sau khi trôi dạt vào bờ. Những người di cư này đến từ Ai Cập và Sudan.

IOM cho biết vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực tìm kiếm.

Libya lâu nay là điểm trung chuyển chính của người di cư, đặc biệt từ khu vực miền Nam sa mạc Sahara, tìm cách vượt Địa Trung Hải sang châu Âu để tránh xung đột và khó khăn kinh tế.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, hiện có hơn 900.000 người di cư đang trú ngụ tại khoảng 100 địa phương trên khắp Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)
