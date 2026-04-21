Nga và Triều Tiên hợp long cầu đường bộ đầu tiên kết nối trực tiếp hai nước

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 21/4, nước này và Triều Tiên đã tổ chức Lễ hợp long cây cầu đường bộ bắc qua sông Tumannaya.

Dự kiến, cầu sẽ được khánh thành vào tháng Sáu năm nay và trở thành tuyến đường bộ trực tiếp đầu tiên kết nối giữa hai nước.

Phát biểu trực tuyến tại buổi lễ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Andrey Nikitin kiêm đồng Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật Nga-Triều Tiên cho biết, chỉ trong chưa đầy một năm, các giai đoạn xây dựng quan trọng nhất của cây cầu đã được hoàn thành như dựng cột chống, gia cố và di chuyển các kết cấu thượng tầng.

Sông Tumannaya chia tách vùng Primorsky của Nga và Triều Tiên. Cho đến nay, tuyến đường giao thông duy nhất bắc qua sông này là cầu đường sắt Druzhby dài 600m, được khánh thành ngày 9/8/1959.

Cây cầu mới nằm trên sông Tumannaya, cách cầu Druzhby 415m về phía hạ lưu. Tuyến đường vượt sông sẽ dài gần 5km, trong đó chiều dài cầu khoảng 1km.

Cầu dài 424m ở phía Nga và 581m bên phía Triều Tiên, rộng 7m cho 2 làn xe đi lại.

Bên phía Nga có đường dẫn dài 2,4km và một cửa khẩu biên giới mới mang tên Khasan đang được xây dựng. Dự kiến, cửa khẩu này sẽ cho phép 300 xe và 2.850 lượt người qua lại mỗi ngày.

Trước đó, ngày 30/4/2025, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song đã dự Lễ khởi công cây cầu Tumannaya theo hình thức trực tuyến.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nga Mishustin nhấn mạnh việc xây dựng cây cầu là cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước và cây cầu mới sẽ trở thành biểu tượng lâu dài của hòa bình cũng như tình láng giềng tốt đẹp giữa hai nước, cho phép các doanh nghiệp gia tăng đáng kể lưu lượng giao thông và giảm chi phí vận chuyển, đảm bảo nguồn cung ổn định và đáng tin cậy cho các sản phẩm khác nhau, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác thương mại và kinh tế song phương./.

