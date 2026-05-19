Virus Hanta: Tàu du lịch MV Hondius cập cảng Hà Lan để khử trùng và cách ly

Ngày 18/5 theo giờ địa phương, tàu du lịch MV Hondius, liên quan đến vụ bùng phát virus Hanta gây chú ý quốc tế trong những ngày qua, đã cập cảng Rotterdam của Hà Lan để tiến hành khử trùng và cách ly các thành viên còn lại trên tàu.

Hãng điều hành Oceanwide Expeditions cho biết hiện còn 27 người trên tàu, gồm 25 thành viên thủy thủ đoàn và 2 nhân viên y tế. Các thành viên còn lại sẽ rời tàu theo từng đợt và được đưa đi cách ly trước khi con tàu được khử trùng, vệ sinh toàn diện.

Bộ Y tế Hà Lan cho biết những người chưa thể trở về nước sẽ phải cách ly tại Hà Lan, phần lớn trong thời gian 6 tuần.

Trong thông báo ngày 17/5, hãng này cho biết việc đưa những người còn lại xuống tàu sẽ được thực hiện phối hợp chặt chẽ với quá trình làm sạch và khử khuẩn.

Cũng trong ngày 18/5, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) đã công bố sẽ cung cấp một phần lượng dự trữ thuốc Avigan cho Anh nhằm ứng phó với khả năng lây lan của virus Hanta trong vụ lây nhiễm tập thể xảy ra trên một tàu du lịch đang di chuyển trên Đại Tây Dương.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Anh đang xem xét sử dụng thuốc này cho những người đã nhiễm virus Hanta nhưng chưa phát bệnh và những người tiếp xúc gần với người mắc bệnh.

Thuốc Avigan ban đầu được phát triển như một loại thuốc điều trị cúm chủng mới, đồng thời cũng đã được MHLW phê duyệt làm thuốc điều trị “Hội chứng giảm tiểu cầu nặng kèm sốt” (SFTS), một bệnh lây truyền qua loài ve ký sinh. Thuốc có tác dụng ức chế hoạt động của enzyme mà virus sử dụng để nhân lên.

Đối với virus Hanta, hiện chưa có thử nghiệm lâm sàng trên người, tuy nhiên đã có báo cáo từ các thí nghiệm trên động vật cho thấy nếu dùng thuốc trong vòng 4 ngày kể từ khi nhiễm bệnh thì có thể ngăn chặn sự nhân lên của virus.

Trong vụ lây nhiễm lần này liên quan đến virus Hanta, một hành khách người Nhật đã được đưa đi bằng máy bay thuê riêng do Chính phủ Anh bố trí. Việc cung cấp thuốc dự trữ lần này được thực hiện dựa trên bản ghi nhớ giữa MHLW và Cơ quan An ninh Y tế Anh.

Hiện, Nhật Bản đang dự trữ hơn 2 triệu liều Avigan để đối phó với cúm chủng mới.

Đại diện MHLW không tiết lộ chi tiết số lượng thuốc đã cung cấp cho Anh, nhưng khẳng định không gây thiếu hụt nguồn cung trong nước./.

