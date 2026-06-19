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Quân đội Israel quyết bám trụ "vùng an ninh" ở miền Nam Liban

Quân đội Israel IDF ngày 18/6 tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động ở miền Nam Liban và “đập tan các mối đe dọa” bên ngoài cái gọi là vùng an ninh.

Viết Thành
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Quân đội Israel quyết bám trụ "vùng an ninh" ở miền Nam Liban
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Quân đội Israel kiên quyết bám trụ tại miền Nam Liban.

Trung Quốc, Pakistan hoan nghênh thỏa thuận Mỹ - Iran.

Mỹ xem xét lại hiện diện quân sự tại châu Âu, buộc NATO tăng chi tiêu quốc phòng.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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