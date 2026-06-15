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Tấn công mạng làm tê liệt dịch vụ của 4 ngân hàng lớn tại Iran

Hội đồng Điều phối Ngân hàng Iran cho biết một cuộc tấn công mạng đã làm gián đoạn hoạt động của 4 ngân hàng lớn tại nước này, buộc các cơ quan chức năng phải triển khai các biện pháp bảo vệ khẩn cấp.

Viết Thành
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Tấn công mạng làm tê liệt dịch vụ của 4 ngân hàng lớn tại Iran
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tấn công mạng làm tê liệt dịch vụ của 4 ngân hàng lớn tại Iran.

Tín hiệu trái chiều trước thềm ký thỏa thuận Mỹ - Iran.

Israel không kích ngoại ô phía Nam thủ đô của Liban.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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