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Iran vẫn giữ thái độ "ngờ vực sâu sắc" với Mỹ sau khung thỏa thuận

Ngày 15/6, Iran xác nhận đạt thỏa thuận khung với Mỹ, bao gồm việc giải phóng tài sản và bồi thường chiến tranh. Tuy nhiên, Tehran khẳng định vẫn ngờ vực Washington.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran vẫn giữ thái độ "ngờ vực sâu sắc" với Mỹ sau khung thoả thuận

Phái đoàn quân sự Anh - Pháp sẵn sàng triển khai đến eo biển Hormuz

Tổng thống Hàn Quốc cam kết từng bước khôi phục lòng tin liên Triều

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
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