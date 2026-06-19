Mỹ xác nhận bắt đầu giai đoạn 60 ngày đàm phán với Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận 18/6 là ngày đầu tiên của giai đoạn 60 ngày đàm phán hướng đến một thỏa thuận với Iran, dựa trên thời điểm ký kết bản ghi nhớ (MoU) và múi giờ của các bên liên quan.

MoU kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch và bắt đầu 60 ngày đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng về tương lai chương trình hạt nhân của Iran, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng nối lại các cuộc tấn công.

Theo các thông tin chi tiết được cả hai nước công bố, MoU cũng yêu cầu Tehran làm loãng kho dự trữ urani làm giàu cấp độ cao, đồng thời miễn trừ các lệnh trừng phạt do Washington hậu thuẫn, qua đó ngay lập tức cho phép Iran tự do xuất khẩu dầu.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian đã chính thức ký kết MoU nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông.

Hãng tin Pháp AFP ngày 17/6 (giờ địa phương) dẫn nguồn tin quan chức Mỹ xác nhận thông tin trước đó được trang tin Axios tiết lộ rằng Tổng thống Trump đã ký văn kiện này trong bữa tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Cung điện Versailles sau Hội nghị thượng đỉnh G7.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran ngày 18/6 cũng dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei xác nhận: "Văn bản của Bản ghi nhớ Islamabad đã được hoàn tất với chữ ký của các Tổng thống."

Ông Baqaei cho biết việc ký kết diễn ra từ xa và nhấn mạnh lễ ký chính thức "không có nhiều ý nghĩa" trong kế hoạch của Iran.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 18/6 đã hoãn chuyến thăm Thụy Sĩ để tham dự một buổi lễ liên quan đến Mỹ và Iran, do MoU đã được hai bên ký kết từ xa.

Phát ngôn viên Mosharraf Zaidi thông báo: "Chuyến thăm đã được hoãn lại do Bản ghi nhớ Islamabad đã được ký kết bằng phương thức điện tử, có hiệu lực và hiện đang trong quá trình triển khai."

Người phát ngôn cũng cho biết Pakistan sẽ ủng hộ giai đoạn tiếp theo của một số lộ trình ở "cấp độ kỹ thuật"./.

Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ chấm dứt xung đột Tổng thống Trump đã ký bản ghi nhớ trong bữa tối với Tổng thống Pháp, trong khi đó Bộ Ngoại giao Iran xác nhận "văn bản của Bản ghi nhớ Islamabad đã được hoàn tất với chữ ký của các Tổng thống."