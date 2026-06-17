Israel tăng tốc phát triển hệ thống laser đánh chặn trên không

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Israel đang đẩy nhanh phát triển thế hệ vũ khí laser trên không, một công nghệ được giới quốc phòng nước này đánh giá có thể tạo ra bước ngoặt lớn trong phòng thủ và tác chiến hiện đại, đặc biệt trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ thiết bị bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình và trong tương lai là tên lửa đạn đạo.

Thông tin Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Israel Elbit Systems công bố ngày 16/6 cho biết công ty hiện là đơn vị phát triển nguồn phát laser cho hệ thống phòng thủ Iron Beam, một trong những dự án vũ khí năng lượng định hướng quan trọng nhất của Israel.

Sau khi triển khai thành công phiên bản mặt đất, Elbit đang tập trung nghiên cứu khả năng tích hợp laser công suất cao lên các nền tảng trên không nhằm mở rộng đáng kể phạm vi và hiệu quả đánh chặn.

Theo các mô phỏng do Elbit công bố, hệ thống laser trong tương lai có thể được tích hợp trên máy bay chiến đấu F-15I của Không quân Israel hoặc trực thăng UH-60 Yanshuf để đối phó với UAV cảm tử, tên lửa hành trình và các mục tiêu trên không khác.

Giới chuyên gia của Elbit cho biết công nghệ mới sử dụng kỹ thuật kết hợp đồng bộ nhiều chùm laser sợi quang thành một chùm tia năng lượng cao có khả năng tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách xa.

Khác với hệ thống laser mặt đất phải chịu ảnh hưởng lớn từ bụi, độ ẩm, gió và nhiễu động khí quyển, việc triển khai laser trên máy bay hoặc trực thăng cho phép hoạt động ở độ cao lớn, nơi điều kiện môi trường thuận lợi hơn, qua đó nâng cao tầm bắn và độ chính xác.

Theo ông Oded Ben David, Giám đốc công nghệ của Elbit Systems ISTAR & EW ELOP, nhiều quốc gia hiện vẫn phải sử dụng tên lửa đối không đắt tiền để đối phó với UAV và tên lửa hành trình, trong khi đây là giải pháp khó duy trì về mặt chi phí.

Công nghệ laser có thể tạo ra lợi thế bất đối xứng khi chi phí mỗi lần đánh chặn thấp hơn đáng kể so với các hệ thống tên lửa truyền thống.

Trước đó, năm 2021, Elbit đã thử nghiệm thành công công nghệ laser trong việc bắn hạ các mục tiêu mô phỏng UAV Shahed-101 và Shahed-136.

Theo công ty, những tiến bộ gần đây đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển hệ thống laser trên không so với các dự báo trước đây. Dù vậy, các chuyên gia cũng thừa nhận công nghệ này vẫn đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật.

Việc duy trì độ ổn định của chùm tia laser trên nền tảng đang chuyển động, xử lý vấn đề tản nhiệt, giảm rung động và bảo đảm độ chính xác khi bám bắt mục tiêu đều đòi hỏi các giải pháp công nghệ phức tạp.

Trong giai đoạn hiện nay, laser trên không chủ yếu được thiết kế để đối phó với UAV. Tuy nhiên, về dài hạn, Israel đặt mục tiêu mở rộng khả năng đánh chặn sang tên lửa đạn đạo - loại vũ khí được xem là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất đối với nước này.

Giới phân tích nhận định nếu thành công, công nghệ laser trên không không chỉ giúp giảm đáng kể chi phí phòng thủ mà còn có thể làm thay đổi cách thức tiến hành chiến tranh hiện đại, trong bối cảnh các cuộc xung đột gần đây cho thấy vai trò ngày càng lớn của UAV và các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa./.

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