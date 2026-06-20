Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải là địa chỉ tin cậy của nhân dân

Trong bài viết "Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số," Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh báo chí phải giữ vững bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và trở thành địa chỉ tin cậy để nhân dân tiếp cận sự thật.

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Trong bài viết “Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi thông tin quá nhiều, xã hội càng cần những địa chỉ đáng tin cậy để xác định điều gì đúng, điều gì còn phải kiểm chứng, điều gì chỉ là cảm xúc đám đông hoặc sự sắp đặt có chủ ý.

Điều đó đòi hỏi sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận đáng tin cậy, không phải nơi chạy theo xu hướng.

Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong rằng các cơ quan báo chí và mỗi nhà báo sẽ biến truyền thống cách mạng thành động lực cho đổi mới. Các cơ quan báo chí cần trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân.

Các nhà báo tiếp tục là chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng-văn hóa-thông tin số, vững bản lĩnh, trong sáng đạo đức, sâu sắc nhân văn, tinh thông công nghệ. Với định hướng đó, tôi tin tưởng rằng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong thời đại số./.