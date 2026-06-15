Chiến dịch 500 ngày đêm: Hành trình tìm đồng đội và những con số biết nói

Sau ba tháng triển khai, Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã ghi nhận những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tính đến ngày 09/6/2026, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 1.109 hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam, Lào và Campuchia; đồng thời đẩy mạnh rà phá bom mìn, lấy mẫu hài cốt và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Những con số đạt được không chỉ thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, mà còn tiếp thêm hy vọng cho hàng nghìn gia đình đang mong chờ từng ngày người thân của mình được trở về với quê hương./.
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