Chiến dịch 500 ngày đêm: Hơn 175.000 liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy

Sau hơn nửa thế kỷ kể từ khi chiến tranh kết thúc, hành trình tìm kiếm và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình vẫn đang được tiếp nối trên khắp cả nước. Theo thống kê, Việt Nam hiện còn hơn 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập và gần 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trước yêu cầu cấp thiết đó, Ban Chỉ đạo quốc gia đã phát động Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, ứng dụng khoa học công nghệ và công tác giám định ADN, góp phần làm sáng tỏ thông tin về những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân các anh hùng./.