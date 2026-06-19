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Gặp gỡ ‘bộ ba quyền lực’ của truyện tranh Việt: Khi Én sẻ chia và BUG/BUG bật mí bí mật đằng sau trang vẽ

Sự kiện quy tụ ba gương mặt trẻ đình đám: tác giả Trần Tuấn Dũng với tác phẩm “Ở đây có một con Én”; bộ đôi biên kịch Nam Thanh và họa sĩ Lâm Lê với truyện tranh khoa học viễn tưởng “BUG/BUG”.

Khánh Ly
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Sự kiện quy tụ ba gương mặt trẻ đình đám: tác giả Trần Tuấn Dũng với nhân vật Én và tác phẩm “Ở đây có một con Én”; bộ đôi biên kịch Nam Thanh và họa sĩ Lâm Lê với truyện tranh khoa học viễn tưởng “BUG/BUG”. Chương trình là cơ hội để bạn đọc khám phá hành trình sáng tạo, từ ý tưởng đến nhân vật, cũng như giao lưu, đặt câu hỏi và nhận chữ ký trực tiếp từ các tác giả.

Không chỉ là buổi ký tặng thông thường, chương trình mang chủ đề “Truyện tranh – Bí mật đằng sau những nét vẽ” hứa hẹn hé lộ những góc khuất thú vị trong hành trình sáng tạo: từ lúc ý tưởng hình thành, cách thổi hồn vào nhân vật, đến những khó khăn khi theo đuổi đam mê. Đặc biệt, độc giả sẽ có cơ hội trò chuyện trực tiếp, đặt câu hỏi và nhận chữ ký của thần tượng./.

(Vietnam+)
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