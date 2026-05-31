FAHASA Tân Đông Hiệp: Điểm hẹn văn hóa mới cho mùa Hè 2026

Khánh Ly
Ngày 29/5, FAHASA khai trương nhà sách thứ năm tại Bình Dương cũ - FAHASA Tân Đông Hiệp, đặt tại tầng 2 Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh. Không gian hiện đại với hơn 30.000 đầu sách và 40.000 mặt hàng văn phòng phẩm, đồ chơi. Dịp khai trương (22-31/5), giảm giá 10-50% cho hàng ngàn sản phẩm.

Mùa hè 2026, FAHASA tổ chức “Manga Fest”, giao lưu tác giả Nguyễn Nhật Ánh, workshop trải nghiệm Blokees, Pokemon. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, FAHASA trao tặng 50 tủ sách trị giá 4 tỷ đồng cho các trường học cùng nhiều phần quà cho học sinh khó khăn./.

