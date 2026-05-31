Đông đảo Phật tử đón rước Xá lợi Phật tại chùa Quán Sứ

Tối 30/5/2026 (tức 14/4 Âm lịch), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ cung rước Xá lợi Phật và diễu hành xe hoa tại Hà Nội, thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và nhân dân tham gia trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Nghi lễ chính thức diễn ra với hai hoạt động trọng tâm gồm lễ cung rước Xá lợi Phật và diễu hành xe hoa cầu nguyện quốc thái dân an.

Đoàn rước xuất phát từ trụ sở Trung ương Giáo hội tại số 73 Quán Sứ, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm gồm Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Hai Bà Trưng và trở về điểm xuất phát.

Có khoảng 30 xe hoa được trang trí theo chủ đề Phật đản sinh, cùng sự tham gia của khoảng 800 chức sắc, tăng ni và Phật tử. Không khí buổi lễ lan tỏa sự trang nghiêm, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Thủ đô và du khách./.