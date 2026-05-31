Thời tiết ngày 31/5: Cảnh báo mưa lớn ở Nam Bộ và Lâm Đồng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng 31/5 đến hết đêm 31/5, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm; cục bộ có nơi trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn trên 100mm/3 giờ. Ngoài ra, chiều và tối 31/5, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến 15-30mm; cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 31/5, nhiều khu vực trên cả nước duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Riêng khu vực Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Tại Hà Nội, thời tiết có mây, ngày nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C, cao nhất 34-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết tương tự với nền nhiệt cao nhất từ 32-35 độ C, một số nơi trên 35 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, phía Nam nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28-31 độ C.

Nam Bộ tiếp tục có nhiều mây, xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 24-32 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, đồng thời có biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Trên biển, ngày và đêm 31/5, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao./.

