Quyết liệt hành động, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ, ngày 30/5, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng yêu cầu yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động, đổi mới, sáng tạo và quyết liệt hơn trong hành động nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, các cấp, ngành phải thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, giao việc thì phải có kết quả, đã nêu vướng mắc thì phải có phương án tháo gỡ, đã cam kết tiến độ thì phải hoàn thành đúng hạn.

Mục tiêu cuối cùng là người dân phải được phục vụ tốt hơn, doanh nghiệp được hỗ trợ thuận lợi hơn, cán bộ làm việc rõ trách nhiệm hơn, nguồn lực thành phố được phát huy và khai thác hiệu quả hơn, và thành phố Cần Thơ phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, xứng đáng là thành phố văn minh, hiện đại, trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước...

Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quá trình vận hành mô hình mới.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy cấp xã, gắn với hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế vận hành, gắn với rà soát, hoàn thiện phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm cụ thể, đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, vận hành bộ máy ổn định, thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Thành phố chú trọng bố trí đúng người, đúng việc, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ cấp xã; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm hành chính công.

Thành phố cũng tập trung rà soát, đánh giá, thống kê, tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, nhất là các trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị dôi dư sau sáp nhập...; đảm bảo đầy đủ, chính xác, hiệu quả, không để xuống cấp, hư hỏng, tránh lãng phí...

Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, sau khi hợp nhất từ 3 địa phương, thành phố Cần Thơ có không gian phát triển mở rộng, địa bàn quản lý rất đa dạng với 103 xã, phường (bao gồm 31 phường và 72 xã) và 1.896 ấp, khu vực với tổng diện tích hơn 6.300km2.

Kết quả nổi bật đạt được sau 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đó là toàn hệ thống chính trị, chính quyền cơ sở bộ máy hành chính của thành phố đã cơ bản ổn định, kiện toàn nhanh chóng, hoạt động thông suốt. Đội ngũ cán bộ ở cơ sở gần dân sát dân, được thực hiện phân cấp phân quyền. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố và các xã, phường được sắp xếp, bố trí, kiện toàn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động...

Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vì có thành tích tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Qua giám sát của 15 đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy đối với 109 đảng bộ trực thuộc cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai kịp thời; tổ chức bộ máy được củng cố đồng bộ; cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực.

Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp vận hành ổn định; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, thành phố vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều; một số địa phương còn thiếu cán bộ có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, tài chính, tư pháp, hộ tịch, lao động-xã hội, y tế, giáo dục và chuyển đổi số. Một số xã, phường được giao thêm nhiệm vụ nhưng còn thiếu nhân lực, thiếu dữ liệu, phần mềm liên thông và điều kiện làm việc phù hợp.

Cấp xã được giao thêm nhiều nhiệm vụ nhưng có nơi còn thiếu cán bộ đúng chuyên môn, thiếu kinh nghiệm xử lý hồ sơ phức tạp, thiếu dữ liệu, thiếu phần mềm liên thông, thiếu phương tiện và điều kiện làm việc.

Một số xã, phường có dân số lớn, địa bàn rộng, đô thị hóa nhanh, khối lượng hồ sơ nhiều nhưng khung tổ chức, biên chế, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị làm việc... chưa thật sự đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Việc phân cấp phân quyền cho địa phương còn hạn chế, công tác chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo chưa đạt yêu cầu, cơ sở dữ liệu ở nhiều lĩnh vực còn thấp...

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho 14 tập thể và 43 cá nhân vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, triển khai và tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố./.

