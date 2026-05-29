Tây Ninh: Chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, chuyển đổi số

Chiều 29/5, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Sau sắp xếp, bộ máy được tinh gọn mạnh, giảm đầu mối, tăng hiệu quả quản lý, tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tuy nhiên, quá trình vận hành vẫn còn không ít khó khăn về nhân lực, hạ tầng số và chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở.

Qua một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn.

Theo báo cáo tại hội nghị, khối Đảng tỉnh hiện còn 5 cơ quan chuyên trách và 2 đơn vị sự nghiệp công lập; khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội còn 1 cơ quan chuyên trách; khối chính quyền gồm 15 cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm 12 cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 44%; giảm 234 phòng chuyên môn và tương đương, đạt 100%. Số đơn vị hành chính cấp xã còn 96 đơn vị gồm 82 xã và 14 phường, giảm 184 đơn vị cấp xã, tương đương 65,71%; đồng thời giảm 24 đơn vị hành chính cấp huyện.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Tây Ninh, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bộ máy tinh gọn góp phần giảm đầu mối trung gian, tiết kiệm ngân sách, rút ngắn quy trình xử lý công việc, hạn chế chồng chéo trong quản lý, điều hành.

Cùng với đó, công tác phân cấp, phân quyền được triển khai mạnh mẽ. Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Xuân Bách cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 17 quyết định phân cấp, phân quyền trên nhiều lĩnh vực như tuyển dụng công chức, viên chức; lao động, thương mại, đầu tư công, quản lý tài sản công, xây dựng, y tế, khoa học-công nghệ…

Việc phân cấp theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” giúp nhiều thủ tục hành chính được giải quyết ngay tại cơ sở, giảm tình trạng xin ý kiến qua nhiều cấp, nâng cao tính chủ động của chính quyền cấp xã trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc: Khối lượng công việc chuyển giao về cấp xã tăng nhanh trong khi nhân lực chưa được bổ sung tương xứng.

Một số nơi còn lúng túng khi thực hiện nhiệm vụ mới được phân cấp, phân quyền; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chưa thật sự đồng bộ.

Nhiều ý kiến kiến nghị cần sớm giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở; theo phản ánh của các đơn vị, sau một năm thực hiện mô hình mới, một số khoản phụ cấp bị cắt giảm trong khi nhiệm vụ và trách nhiệm tăng lên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tân Biên Lê Long Giang cho biết, các xã biên giới đang gặp nhiều khó khăn về nhân lực và hạ tầng chuyển đổi số. Nhiều cán bộ vừa thực hiện công tác chuyên môn, vừa kiêm nhiệm nhiệm vụ chuyển đổi số trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết kết luận hội nghị. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Ngoài ra, hệ thống thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực chưa được cập nhật kịp thời theo mô hình mới; việc liên thông dữ liệu giữa các ngành còn hạn chế; một số phần mềm chuyên ngành chưa đồng bộ nên tồn tại tình trạng xử lý song song hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết ghi nhận và biểu dương nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ mới, khó và chưa có tiền lệ nên việc phát sinh khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn đầu là điều không tránh khỏi.

Trong điều kiện còn nhiều áp lực về công việc, chế độ chính sách và thu nhập, đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn giữ vững tinh thần trách nhiệm, góp phần ổn định tình hình và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, các cấp, ngành tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ phù hợp chuyên môn; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý trách nhiệm; tăng cường chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu dùng chung phục vụ chính quyền số.

Tỉnh tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, xem đây là nền tảng để chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. Các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, không trông chờ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện mô hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp./.

