Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Sáng 29/5, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát.

Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về 4 nội dung: việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản có liên quan; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 366 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Tiếp tục đổi mới, đột phá trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, để triển khai các nhiệm vụ liên quan 4 nội dung trên, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, trong khi thời gian không nhiều, nên phải triển khai rất quyết liệt, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát.

Đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Đảng ủy Chính phủ đạt được trong thời gian qua, hoàn thành khối lượng công việc lớn, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, có những đột phá.

Về triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sau gần một năm vận hành đã cơ bản đi vào ổn định, hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn, từng bước phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; những khó khăn, vướng mắc phát sinh được nhận diện và tháo gỡ kịp thời.

Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đến nay, mô hình bắt đầu chuyển từ giai đoạn ổn định sang nâng cao chất lượng hoạt động và đang chuyển dần từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị phục vụ kiến tạo phát triển.

Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Đảng ủy Chính phủ đã chủ động, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư kinh doanh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định đây là những đóng góp rất quan trọng của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới; trong thời gian không dài nhưng đã làm được rất nhiều việc một cách quyết liệt, thực chất, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57, Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, đặc biệt là tích cực hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, cơ bản đáp ứng yêu cầu kết nối, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu.

Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao Đảng ủy Chính phủ đưa chuyển đổi số thành chuyên đề sinh hoạt định kỳ và thực hiện công cuộc Bình dân học vụ số với tinh thần đổi mới và thích ứng nhanh trước yêu cầu chuyển đổi số của quốc gia.

Về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, Đảng ủy Chính phủ đã chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định của Trung ương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc, đặc biệt chú trọng xây dựng, củng cố đoàn kết, thống nhất; đồng thời, đã bám sát lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bước đầu quan tâm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đồng tình với các phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng ủy Chính phủ đã xác định, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng ủy Chính phủ tiếp tục phát huy ưu điểm, thành tích và kết quả đạt được, khẩn trương, quyết liệt thực hiện các biện pháp, giải pháp khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế với tinh thần kiên định mục tiêu, giữ vững nguyên tắc nhưng phải quyết tâm, quyết liệt, đột phá, đổi mới trong tổ chức thực hiện, điều hành, thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các bên liên quan phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương kịp thời sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đề xuất chủ trương, giải pháp để tiếp tục hoàn thiện mô hình với trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, bất cập, xung đột, không còn phù hợp và xử lý các vướng mắc, các điểm nghẽn, các rào cản, tháo gỡ theo thẩm quyền.

Các cơ quan, đơn vị liên quan phải chủ động điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, phải giữ vững các cân đối lớn và an toàn hệ thống, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ dứt điểm các dự án, đất đai tồn đọng, tài sản, trụ sở dôi dư sau sắp xếp, không để lãng phí nguồn lực; chỉ đạo cơ cấu lại sản xuất, xuất khẩu, nâng cao sức mạnh nội tại của nền kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng tỷ lệ nội địa hóa; theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế để có phản ứng chính sách kịp thời và quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng ủy Chính phủ tiếp tục triển khai nghiêm túc, thực chất Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chiến lược, là động lực quan trọng để thúc đẩy và phát triển, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu kết nối đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu số quốc gia và dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo vận hành thông suốt để tạo nền tảng cho Chính phủ số hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện cụ thể, có địa chỉ rõ ràng; kiên quyết khắc phục tình trạng chậm muộn và hình thức, tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực này.

Đảng ủy Chính phủ cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy định 366 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 43 của Ban Tổ chức Trung ương; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, chấn chỉnh xử lý nghiêm, kịp thời những tập thể, cá nhân có vi phạm, phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Định hướng quan trọng để kịp thời bổ sung, hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 đã dành nhiều thời gian làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và một số cấp ủy trực thuộc trong thời gian qua với trách nhiệm cao, sâu sát, khách quan, dân chủ, toàn diện trên cả 4 nội dung lớn mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu; đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, có nhiều kiến nghị, đề xuất quan trọng đối với các hoạt động của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả kiểm tra, giám sát là định hướng quan trọng để Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá đúng tình hình, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương, nghị quyết, kết luận chiến lược của Trung ương.

Về các hạn chế, tồn tại, Thủ tướng cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành khắc phục các hạn chế, tồn tại đã chỉ ra thời gian qua; đồng thời nghiêm túc tiếp thu các hạn chế, tồn tại Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 nêu trong báo cáo; giao Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ chủ trì, làm đầu mối, phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc có liên quan tham mưu, hoàn thiện báo cáo bổ sung với Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 để kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận. Quá trình Đoàn Kiểm tra làm việc với đảng ủy một số bộ, ngành đã chỉ ra các hạn chế, tồn tại, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo đảng ủy các bộ, ngành tiếp thu và khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng nêu nhiều đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra, giám sát để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận. Đối với tổ chức và hoạt động của các đơn vị, cơ quan, địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng nêu một số kiến nghị liên quan tiến hành rà soát, đánh giá, hoàn thiện việc phân cấp, phân quyền, nhất là với cấp cơ sở; phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách; rà soát, bảo đảm số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ địa phương; sắp xếp các thôn, tổ dân phố và bố trí cán bộ không chuyên trách; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo các địa phương.

Về các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng cho rằng cần bám sát, đánh giá chính xác tình hình, nhất là những khó khăn, thách thức, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, có giải pháp phù hợp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là huy động và phân bổ nguồn lực, đổi mới công tác xây dựng chính sách pháp luật, rà soát các cơ chế, chính sách đặc thù; đổi mới tư duy, phương pháp và công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Về triển khai Nghị quyết số 57, Thủ tướng nêu một số kiến nghị liên quan hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu; đồng bộ hệ thống cổng dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính; phát triển, thương mại hóa và sử dụng sản phẩm công nghệ chiến lược, triển khai cơ chế đặt hàng; đào tạo nguồn nhân lực…

Liên quan đến việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, Thủ tướng nêu kiến nghị liên quan bổ sung các tiêu chí định lượng cụ thể hơn nữa, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đánh giá theo sản phẩm cuối cùng làm cơ sở bố trí cán bộ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động nhanh, trực tiếp tới tình hình kinh tế-xã hội trong nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Đoàn Kiểm tra báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2026, làm tiền đề để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030 mà Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận 18 của Trung ương đã đề ra./.

Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ Sáng 29/5/2026, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 12 chủ trì Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

​