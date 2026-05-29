Thành phố Hà Nội khẳng định hợp tác “cùng thắng” với các tập đoàn Singapore

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Singapore, ngày 29/5, tại Singapore, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tiếp Tập đoàn Mapletree, Tập đoàn CapitaLand và Tập đoàn Keppel của Singapore.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, phát biểu tại buổi tiếp, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao việc các tập đoàn đã có mặt đầu tư tại Việt Nam, trong đó có những tập đoàn đã hiện diện lâu đời và có quy mô lớn nhất tại Việt Nam với hơn 30 năm hoạt động.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore ngày càng phát triển tốt đẹp, việc các tập đoàn, doanh nghiệp Singapore mở rộng đầu tư tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai quốc gia.

Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ tin tưởng sau buổi làm việc, các tập đoàn sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt tại Hà Nội và ưu tiên trên các lĩnh vực: phát triển đô thị tích hợp thông minh gắn với giao thông công cộng theo mô hình TOD, Trung tâm dữ liệu và Hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), Khu Logistics công nghệ cao và Trung tâm phân phối thông minh, Khu công nghệ, công viên đổi mới sáng tạo và đô thị tri thức, Hạ tầng năng lượng sạch và tài chính xanh...

Đáp lại những thông tin trao đổi của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các tập đoàn cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam nói chung và chính quyền Hà Nội nói riêng dành cho doanh nghiệp hoạt động và đầu tư tại Việt Nam.

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác đầu tư tại Hà Nội, lãnh đạo các tập đoàn mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất thông qua các dự án cụ thể trong thời gian tới.

Khẳng định quan điểm hợp tác “cùng thắng,” Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh thành phố luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh hiệu quả, bền vững và có trách nhiệm.

Lãnh đạo thành phố cũng bày tỏ kỳ vọng các bên sẽ sớm nghiên cứu, xây dựng những dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội mời các tập đoàn tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm do thành phố Hà Nội tổ chức vào cuối tháng Sáu tới./.

