Việt Nam và Phần Lan tăng cường hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 28-29/5, Thứ trưởng Ngoại giao Phần Lan phụ trách Thương mại Quốc tế Jarno Syrjäla đã trả lời phỏng vấn báo chí về tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và kết nối doanh nghiệp, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới.

- Ông có thể chia sẻ về mục đích và nội dung trọng tâm của chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này, đặc biệt trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào cuối năm 2025?

Thứ trưởng Jarno Syrjäla: Có thể khẳng định, quan hệ Việt Nam-Phần Lan đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Phần Lan được xây dựng trên nền tảng hơn 50 năm hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, dựa trên sự tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, hướng tới mục tiêu làm sâu sắc hơn quan hệ song phương và đa phương vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của chúng tôi nhằm cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nội hàm thực chất của khuôn khổ Đối tác chiến lược mà hai nước đã thiết lập vào tháng 10/2025.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chúng tôi đã có các cuộc làm việc với nhiều bộ, ngành chủ chốt của Việt Nam như Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công an; đồng thời trao đổi với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam như Tập đoàn Vingroup, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam...

Các cuộc trao đổi tập trung vào những lĩnh vực hợp tác ưu tiên như phát triển năng lượng bền vững, hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, viễn thông tin cậy và phát triển đô thị. Các nội dung trọng tâm phản ánh định hướng chung của hai nước trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Các cuộc làm việc, thảo luận cũng đề cập tới yếu tố an ninh trong phát triển hạ tầng số, bao gồm công nghệ 5G và vệ tinh, cho thấy cách tiếp cận toàn diện và dài hạn trong hợp tác song phương.

Từ việc trao đổi chính sách đến kết nối doanh nghiệp và xác định các lĩnh vực ưu tiên, chuyến thăm lần này tạo thêm động lực để hai nước chuyển từ "định hướng sang hành động". Đây là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy triển khai thực chất quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan thông qua các sáng kiến hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Hai bên đang tích cực xây dựng kế hoạch hành động chi tiết nhằm triển khai hiệu quả các cam kết trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược, qua đó thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và mang lại lợi ích thiết thực cho cả Việt Nam và Phần Lan.

- Phần Lan có nhiều thế mạnh nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng bổ trợ giữa hai nền kinh tế cũng như những lĩnh vực hợp tác ưu tiên mà hai bên có thể thúc đẩy trong thời gian tới?

Thứ trưởng Jarno Syrjäla: Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan tại Đông Nam Á, phản ánh mức độ tin cậy và tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai nền kinh tế.

Tôi cho rằng, hiện vẫn còn nhiều dư địa hợp tác giữa hai nước chưa được khai thác, trong đó, nhiều thế mạnh và kinh nghiệm của Phần Lan về công nghệ sạch, năng lượng, số hóa và phát triển bền vững... có thể hỗ trợ hiệu quả cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Chúng tôi cũng là một trong những quốc gia tiên phong về phát triển xanh với mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2035; hiện khoảng 96% sản lượng điện không phát thải carbon.

Đây là những kết quả nổi bật mà chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế chính là một trong những yếu tố then chốt, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong thời gian tới. Sự bổ trợ này mở ra tiềm năng hợp tác đặc biệt trong các lĩnh vực như năng lượng sạch và chuyển dịch năng lượng; hạ tầng và phát triển đô thị thông minh; logistics, hàng hải và số hóa chuỗi cung ứng; công nghệ viễn thông và chuyển đổi số; nông nghiệp bền vững và công nghệ môi trường... Đây cũng là những lĩnh vực được hai bên ưu tiên thúc đẩy thông qua các cuộc tiếp xúc trong chuyến thăm lần này.

Chúng tôi tin rằng, quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ tiếp tục được triển khai ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, đặc biệt thông qua vai trò tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. Chính các doanh nghiệp, với tinh thần đổi mới sáng tạo và năng lực triển khai cụ thể, sẽ là lực lượng kết nối các ý tưởng thành dự án, thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và đóng góp vào tăng trưởng bền vững cho cả Phần Lan và Việt Nam.

- Ông đánh giá như thế nào về vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực cũng như triển vọng thúc đẩy giao lưu nhân dân và các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới?

Thứ trưởng Jarno Syrjäla: Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh của châu Á, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển, ổn định và hội nhập kinh tế của khu vực. Việt Nam cũng đang tích cực đóng góp cho các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có ASEAN.

Về giao lưu nhân dân, cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan hiện có khoảng 16.000 người và đang ngày càng lớn mạnh, trở thành cầu nối quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Bên cạnh đó, các chương trình hợp tác và trao đổi giáo dục giữa các trường đại học của hai bên cũng góp phần tăng cường sự gắn kết và hiểu biết lẫn nhau. Hàng nghìn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Phần Lan, tạo nền tảng cho hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Chúng tôi tin rằng, thế hệ trẻ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc vun đắp và phát triển quan hệ song phương trong thời gian tới.

Đồng thời, chúng tôi cũng sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp Việt Nam sang thăm Phần Lan để trực tiếp tìm hiểu các giải pháp công nghệ thực tiễn, qua đó mở rộng hơn nữa các cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh lâu dài giữa hai bên.

- Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông!

