Đối thoại Shangri-la: Nguồn cảm hứng từ cách tiếp cận độc đáo của Việt Nam

Việt Nam nổi lên như một quốc gia không chỉ kiên cường trong chiến tranh, mà còn rất quả cảm trong đổi mới, đặc biệt là có tầm nhìn rất lớn để trở thành một quốc gia công nghiệp phát triển trong hai thập kỷ tới.

Tính kiên định và nhất quán của Việt Nam trong triển khai đường lối đối ngoại, cũng như việc Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn đối với các vấn đề khu vực và quốc tế, đang được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và được coi là nguồn tham chiếu đáng chú ý trong việc tiếp cận, xử lý các thách thức hiện nay.

Đây là đánh giá của Giáo sư Vũ Minh Khương thuộc Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore) và Tiến sỹ Mohamed Effendy B Abdul Hamid, Giảng viên cao cấp của Đại học Quốc gia Singapore, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Singapore nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Singapore và có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23.

Theo Giáo sư Vũ Minh Khương, không phải ngẫu nhiên mà bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lại được mong chờ và đón nhận nhiệt liệt như vậy. Trong chiến tranh, Việt Nam kiên cường, vững chí. Trong đổi mới, Việt Nam quả cảm. Trong kỷ nguyên vươn mình, Việt Nam trách nhiệm, có tầm nhìn lớn.

Giáo sư Vũ Minh Khương cho rằng có hai điểm mà Việt Nam nói chung và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói riêng gây được ấn tượng với thế giới.

Một là, Việt Nam rất kiên định chính sách hòa bình, hợp tác và phồn vinh, cùng nhau chia sẻ tầm nhìn về tương lai. Đặc biệt, Việt Nam có khả năng biến thù thành bạn, biến những hiềm khích thành sự thấu hiểu lẫn nhau và đặc biệt là rất chủ động. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hồi tháng Hai vừa qua, cũng như có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc hồi tháng Tư sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch nước đã cho thấy sự chủ động và linh hoạt của Việt Nam trong triển khai đường lối đối ngoại.

Theo Giáo sư Vũ Minh Khương, trong bối cảnh địa chính trị thế giới ngày càng phức tạp, việc duy trì quan hệ hài hòa với các cường quốc là một trong những bài toán khó nhất hiện nay và Việt Nam đang được nhìn nhận như một hình mẫu đáng chú ý về cách tiếp cận cân bằng trong quan hệ quốc tế.

Thứ hai là Việt Nam luôn hài hòa lợi ích của đất nước với đại cục, vì sự ổn định của khu vực, thế giới và cùng nhau đi đến tương lai.

Giáo sư Vũ Minh Khương khẳng định Việt Nam luôn tạo ra ảnh hưởng tích cực, giúp các nước xích lại gần nhau và do đó ngày càng trở thành một thành tố quan trọng trong hệ sinh thái toàn cầu.

Cùng chung quan điểm. Tiến sỹ Mohamed Effendy B Abdul Hamid - Giảng viên cao cấp của Đại học Quốc gia Singapore - cho rằng quốc tế đánh giá cao tính kiên định và nhất quán của Việt Nam trong triển khai đường lối đối ngoại, thông qua những thông điệp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra.

Tiến sỹ Abdul Hamid cho rằng tại Đối thoại Shangri-la năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm rõ hơn tầm nhìn của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực.

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu Đông Nam Á, Tiến sỹ Abdul Hamid nhận định giai đoạn hiện tại đặc biệt đáng chú ý khi cộng đồng quốc tế đặt nhiều kỳ vọng vào Việt Nam trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp, đồng thời xem cách tiếp cận của Việt Nam như một nguồn tham chiếu đáng chú ý trong cách tiếp cận và xử lý các thách thức mới hiện nay./.

Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước tại Đối thoại Shangri-La TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23.