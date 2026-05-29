Đối thoại Shangri-la: Xích lại gần nhau và hợp tác để giải quyết thách thức mới

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 29/5, Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 đã khởi động tại Khách sạn Shangri-la với sự tham dự của đại biểu đến từ 44 quốc gia, trong đó có 54 đại biểu cấp bộ trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc.

Đối thoại năm nay có tổng cộng 6 phiên họp toàn thể và 3 phiên họp đặc biệt, tập trung thảo luận các vấn đề như nguy cơ an ninh, trật tự an ninh hàng hải, hòa bình cho châu Á-Thái Bình Dương qua chiến lược của Mỹ và sự hợp tác của Trung Quốc, cũng như các biện pháp quản lý căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia.

Theo Tiến sỹ Mohamed Effendy B Abdul Hamid, giảng viên cao cấp ngành Nghiên cứu Đông Nam Á, diễn đàn diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa địa chính trị sâu sắc, khi tình hình toàn cầu gia tăng bất ổn khu vực và làm dấy lên những lo ngại về an ninh và sự ổn định. Chính vì vậy, diễn đàn là cơ hội để các quốc gia thảo luận, dung hòa giữa yêu cầu ổn định nội bộ và bên ngoài, với nhiệm vụ quan trọng là duy trì các mối quan hệ thiết yếu, đồng thời khẳng định rõ các mục tiêu quốc gia.

Dự kiến, Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta sẽ có bài phát biểu đặc biệt tại Đối thoại.

Đối thoại Shangri-la do Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS) có trụ sở tại London (Anh) tổ chức. Đây là diễn đàn an ninh quốc phòng hàng đầu châu Á để thảo luận về các thách thức an ninh quan trọng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo Bộ Quốc phòng Singapore, cuộc đối thoại, bắt đầu từ năm 2002, đã cung cấp một “nền tảng quý giá cho việc trao đổi quan điểm về các vấn đề và sáng kiến quốc phòng và an ninh,” qua đó tạo điều kiện cho các quốc gia cùng chí hướng xích lại gần nhau và hợp tác để giải quyết những thách thức mới.

Đối thoại Shangri-la 2026 diễn ra từ ngày 29-31/5./.

Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước tại Đối thoại Shangri-La TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23.