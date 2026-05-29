Bàn giao hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 28/5, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xekong, Nam Lào, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Xekong đã tổ chức Lễ bàn giao và tiễn đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất nước Lào anh em về nước.

Tham dự buổi lễ, về phía các tỉnh Nam Lào có đồng chí Bunlai Boutthi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Xekong; đồng chí Sisanga Keodouangdy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Xekong, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Xekong; đại diện lãnh đạo các tỉnh Attapeu và tỉnh Champasak; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Xekong, cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Xekong.

Về phía Việt Nam có đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Chỉ đạo công tác đặc biệt tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh Quảng Ngãi; đoàn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam phụ trách khu vực lãnh sự 4 tỉnh Nam Lào do đồng chí Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự, làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Sisanga Keodouangdy - Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Xekong, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Xekong - nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân Lào các dân tộc nói chung; Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 3 tỉnh Xekong, Attapeu và Champasak nói riêng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về sự hy sinh cao cả của các chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của hai dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đồng thời khẳng định Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân 3 tỉnh Xekong, Attapeu và Champasak sẽ tiếp tục làm hết sức mình cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 3 tỉnh Nam Lào.

Đại diện lực lượng vũ trang các tỉnh Nam Lào dâng hoa tại buổi Lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Chỉ đạo công tác đặc biệt tỉnh, phát biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đồng chí Y Ngọc nhấn mạnh “máu đào của các liệt sỹ Việt Nam đã hòa cùng máu đào của các chiến sỹ Lào, vun đắp nên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, mối quan hệ thủy chung, son sắt, trong sáng và hiếm có trên thế giới."

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và thân nhân các gia đình liệt sỹ, đồng chí Y Ngọc trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ Lào, lãnh đạo Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Xekong, Champasak và Attapeu cùng toàn thể nhân dân 3 tỉnh Nam Lào về sự giúp đỡ to lớn trong công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Trong giai đoạn mùa khô năm 2025-2026, với sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ Đội K53 của tỉnh Quảng Ngãi và sự phối hợp, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 3 tỉnh Nam Lào, Đội K53 đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương được 10 hài cốt liệt sỹ.

Các đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trong thời kỳ chiến tranh, vì độc lập, tự do của hai dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại nước bạn Lào được triển khai nhiều năm qua theo chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào và theo Thỏa thuận giữa Ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Ngãi với 3 tỉnh Xekong, Attapeu và Champasak ở Nam Lào./.

