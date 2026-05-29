Sắp đề xuất tăng lương tối thiểu, khởi công 3 dự án nhà ở xã hội cho công nhân

Chiều 29/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo thông tin về Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2026-2031). Tại cuộc họp, lãnh đạo Tổng Liên đoàn đã chia sẻ nhiều thông tin mới, thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, tiền lương và nhà ở hàng triệu người lao động trên cả nước.

Sẽ đề xuất mức tăng lương tối thiểu cao nhất có thể

Trao đổi tại buổi họp báo, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, tiền lương luôn là vấn đề được đoàn viên, người lao động quan tâm hàng đầu.

Thời gian qua, tổ chức Công đoàn đã thể hiện rõ vai trò đại diện khi thương lượng thành công mức tăng lương tối thiểu vùng 7,2% (áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP), bất chấp bối cảnh kinh tế năm 2025 còn nhiều khó khăn. Để có được kết quả này, Công đoàn đã tiến hành khảo sát trên diện rộng, thu thập minh chứng thực tế và phân tích căn cứ khoa học về chi phí sinh hoạt, gánh nặng chăm lo gia đình của công nhân.

Việc đưa ra những cơ sở thực tiễn vững chắc gửi tới Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã giúp mức điều chỉnh được thông qua một cách phù hợp. "Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đưa ra mức lương tối thiểu vùng cơ bản khiến người lao động hài lòng, đồng thời vẫn thể hiện sự chia sẻ, đồng hành với những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp," ông Hiểu đánh giá.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn cũng tiết lộ, dự kiến ngay sau Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam (tức sau ngày 5/6 tới đây), tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến, khảo sát thực tế để nghiên cứu và trình Hội đồng Tiền lương Quốc gia phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng trong thời gian tới.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ thông tin về tình hình tiền lương tối thiểu vùng đối với công nhân. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Quan điểm xuyên suốt của Tổng Liên đoàn là nỗ lực đề xuất mức tăng cao nhất nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi người lao động, nhưng vẫn đảm bảo hài hòa lợi ích, trên tinh thần chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Khởi công 3 dự án nhà ở xã hội cho thuê

Cùng với vấn đề thu nhập, bài toán "an cư" cho công nhân cũng đang được tổ chức Công đoàn ráo riết triển khai. Thông tin về tiến độ các dự án nhà ở xã hội cho công nhân thuê, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết tính đến thời điểm hiện tại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khởi công thành công 3 dự án. Từ nay đến cuối năm, sẽ có thêm 3 dự án nữa tiếp tục được bấm nút khởi công.

Như vậy, để chốt lại số liệu cho giai đoạn từ năm 2024 đến hết năm 2026, tổ chức Công đoàn dự kiến khởi công tổng cộng 6 dự án với quy mô 3.826 căn hộ. Cụ thể, các dự án được phân bổ tại: Đồng Tháp (526 căn), Vĩnh Long (672 căn), Quảng Ngãi (603 căn), Đà Nẵng (735 căn) và Bắc Ninh (2 dự án với quy mô 477 căn và 813 căn).

Đặc biệt nhấn mạnh về các dự án tại khu vực Bắc Ninh và Bắc Giang cũ, ông Nguyễn Xuân Hùng lý giải đây là những địa bàn tập trung rất đông đoàn viên, người lao động nên nhu cầu về nhà ở là vô cùng lớn.

Nhờ sự phối hợp, hỗ trợ tích cực và giải quyết thủ tục pháp lý nhanh chóng từ chính quyền địa phương, Tổng Liên đoàn đã khởi công xong một dự án tại khu vực này. Dự án thứ hai (thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang cũ) với quy mô 813 căn hộ dự kiến sẽ chính thức được khởi công vào khoảng tháng 6/2026 đến tháng 7/2026.

Hàng nghìn căn hộ chuẩn bị được xây dựng để cho công nhân lao động thuê hứa hẹn sẽ góp phần giải quyết thiết thực nhu cầu về nhà ở, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương./.

