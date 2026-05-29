Đón mừng mùa Phật đản nhiều niềm vui, hạnh phúc, an lạc

Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570, sáng 29/5, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại chùa Phật Tích (Bắc Ninh) và chùa Liên Phái (Hà Nội).

Trong không khí tăng, ni, Phật tử cả nước đang phấn khởi đón mừng đại lễ Phật đản, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể chức sắc, chức việc, tăng, ni, Phật tử cùng đón mùa Phật đản nhiều niềm vui, hạnh phúc, an lạc.

Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra sau thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng; thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đặc biệt là ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam lần thứ XI - sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ sau khi thực hiện tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, khi các tổ chức chính trị-xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Phi Long khẳng định những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Đóng góp vào thành tựu chung của đất nước có sự chung tay, đồng hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc tuyên truyền, vận động tăng, ni, Phật tử chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão lũ, thiên tai... qua đó góp phần khẳng định vai trò quan trọng của Phật giáo trong đời sống xã hội.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam luôn đồng hành, tạo điều kiện để các tôn giáo phát triển, ông Nguyễn Phi Long mong muốn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đồng hành với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam chăm lo đời sống nhân dân, bồi đắp lòng yêu nước, truyền thống "Tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển đất nước, hoằng dương Phật pháp.

Trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc.

Là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát huy vai trò vận động, đoàn kết tăng, ni, Phật tử cả nước thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống "hộ quốc an dân", sống "tốt đời đẹp đạo," chung tay xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới - Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh./.

