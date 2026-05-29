Công đoàn dành 100 tỷ đồng hỗ trợ người lao động mắc bệnh hiểm nghèo

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết số 13/NQ-ĐCT về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành nguồn tài chính công đoàn là 100 tỷ đồng để hỗ trợ chăm lo lâu dài cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp. Thời gian thực hiện kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/6/2026.

Cụ thể, trích một phần từ nguồn kinh phí để thực hiện chương trình “Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam” hỗ trợ trước và ngay sau Đại hội cho đoàn viên, người lao động. Phần còn lại giao Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, Báo Lao động phối hợp với Ban Công tác Công đoàn nghiên cứu xây dựng Đề án hình thành nguồn quỹ hỗ trợ dài hạn cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2026-2031, báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét quyết định.

Đối tượng hỗ trợ trong chương trình “Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam” gồm đoàn viên, người lao động bị mắc các bệnh sau: Người mắc bệnh ung thư các loại đang trong quá trình điều trị; người bị suy thận mãn tính phải chạy thận nhân tạo định kỳ; người mắc bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật, hiện bệnh có xu hướng tiến triển, khó điều trị dứt điểm, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và khả năng lao động; người mắc các bệnh gây rối loạn chất tạo keo như Lupus ban đỏ, bệnh vảy nến nặng đang phải điều trị kéo dài, khó kiểm soát; bệnh lao (kháng thuốc, nặng); các bệnh hiểm nghèo khác...

Chương trình ưu tiên đối tượng mới phát hiện mắc bệnh hoặc điều trị bệnh trong vòng 12 tháng kể từ khi phát hiện đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; đoàn viên, người lao động chưa được nhận trợ cấp mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp lần nào từ các cấp công đoàn; đối tượng mới nhận 1 lần; đối tượng đã được hỗ trợ từ 2 lần trở lên nhưng tổng số tiền được nhận thấp hơn 5 triệu đồng.

Mức hỗ trợ là 1-2 triệu đồng/người đối với trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp và có hoàn cảnh khó khăn.

Số lượng người được hỗ trợ không vượt quá số lượng công đoàn các địa phương, ngành đã rà soát, thống kê gửi báo cáo về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Mỗi đoàn viên, người lao động chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.

Việc chuyển tiền hỗ trợ được thực hiện qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an. Đoàn viên, người lao động sau khi nhận được tiền, có trách nhiệm báo cáo lại cho công đoàn cơ sở; công đoàn cơ sở báo cáo liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn cấp tỉnh, ngành có trách nhiệm xác minh các trường hợp cụ thể (nếu phát sinh) và báo cáo kết quả chung về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trường hợp bất khả kháng, không thể chuyển tiền qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID thì chuyển tiền qua tài khoản cá nhân hoặc tiền mặt.

Công đoàn cơ sở lựa chọn một số đối tượng để tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà bằng hiện vật trực tiếp tại nhà ở, nhà trọ, bệnh viện nơi đang điều trị hoặc tại các điểm cầu phát động thi đua sau Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam./.

