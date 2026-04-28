Tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động khó khăn tại Bắc Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, chiều 28/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Bắc Ninh.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác đã trao 214 suất quà (trị giá 2,5 triệu đồng/suất) cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn đến thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Thoa, vợ liệt sỹ và gia đình ông Lương Quang Vinh, thương binh hạng 35%; trực tiếp trao 59 suất quà cho người dân tại các xã Yên Phong, Tam Đa, Văn Môn, Yên Trung, Tam Giang. Số quà còn lại được ủy quyền cho tỉnh Bắc Ninh trao tặng, hoàn thành trước ngày 30/4.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Thoa, vợ liệt sỹ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với các thế hệ đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc; ghi nhận nỗ lực của giai cấp công nhân, người lao động và sự sẻ chia đối với các hộ còn khó khăn trong cuộc sống.

Sau khi nghe báo cáo nhanh về tình hình kinh tế-xã hội địa phương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc biểu dương, đánh giá cao những kết quả tỉnh Bắc Ninh đạt được thời gian qua. Đó là tăng trưởng GRDP quý 1 đạt 9,82%, đứng thứ 5 cả nước; thu ngân sách đạt trên 30,5 nghìn tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 45,9 tỷ USD; thu hút FDI xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng lớn lao và quyết tâm rất cao - phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ này, đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Với vị thế đặc biệt là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, cực tăng trưởng trọng yếu của vùng Thủ đô và hàng đầu cả nước, Bắc Ninh phải tiên phong, đi đầu, vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra.

Tỉnh cần tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực quản trị, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Bắc Ninh cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững, phấn đấu đạt GRDP từ 10%/năm giai đoạn 2026-2030; tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, điện tử; cải thiện môi trường đầu tư, sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tỉnh cần quan tâm gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo tốt hơn đời sống người có công, công nhân, người lao động; phát triển nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Các cấp, ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức Công đoàn phát huy vai trò trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của công nhân, phù hợp với đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, công nhân, người lao động và nhân dân tỉnh Bắc Ninh./.

