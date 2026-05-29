Cận cảnh vụ dùng đất cát dập lửa, cứu xe ôtô bốc cháy ngùn ngụt

Cận cảnh vụ người dân dùng đất, cát dập lửa cứu xe cháy giữa khu dân cư Ven Sông.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29/5, một xe ôtô bất ngờ bốc cháy trên Đường số 19, Khu dân cư Ven Sông, phường Tân Hưng, khiến nhiều người dân địa phương hoảng sợ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chủ phương tiện cùng người dân xung quanh đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy bùng phát từ khoang động cơ nên các nỗ lực ban đầu không mang lại hiệu quả.

Nhờ hệ thống camera an ninh, Tổ an ninh trật tự cơ sở (ANTTCS) phường Tân Hưng đang trực tại chốt Ven Sông đã kịp thời phát hiện vụ hỏa hoạn. Các thành viên gồm anh Đinh Công Nghiệp, Dương Ngọc Tài và Trần Thanh Minh Khôi lập tức có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo Công an phường cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để được hỗ trợ.

Khi nhiều bình chữa cháy đã được sử dụng nhưng ngọn lửa vẫn chưa được khống chế, ba thành viên tổ an ninh cơ cơ sở đã vận dụng kiến thức nghiệp vụ để dùng đất và cát ven đường phủ kín khu vực cháy, cách ly oxy với chất cháy. Nhờ sự bình tĩnh và quyết đoán, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn trước khi lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm hư hỏng một phần khoang động cơ của xe. Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Sự việc một lần nữa khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng an ninh trật tự cơ sở và dân phòng. Đây là lực lượng gần dân, sát dân, có mặt sớm nhất khi xảy ra cháy nổ, tai nạn, góp phần xử lý kịp thời các tình huống ngay từ ban đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản./.