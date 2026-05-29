Robot chữa cháy xuất hiện xử lý tình huống cháy pin lithium tại cảng Đà Nẵng

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) phối hợp với Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu vực cảng Tiên Sa với tình huống giả định cháy pin lithium trong quá trình tai nạn giữa 2 xe chở hàng.

Điểm nhấn của buổi diễn tập là việc lực lượng chức năng điều động robot chữa cháy chuyên dụng tiếp cận hiện trường để xử lý tình huống cháy pin lithium, loại sự cố có nguy cơ phát nổ, tái cháy và phát sinh khí độc cao, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho lực lượng trực tiếp chữa cháy.

Theo tình huống giả định, khoảng 8 giờ 30, tại khu vực khai thác cẩu STS (Ship to Shore) thuộc Xí nghiệp Cảng Tiên Sa, hoạt động bốc xếp container diễn ra với mật độ phương tiện lớn. Trong lúc di chuyển vào vị trí nhận hàng, hai xe đầu kéo container lưu thông ngược chiều bất ngờ va chạm mạnh ngay dưới chân cẩu STS.

Vụ va chạm khiến hai tài xế mắc kẹt trong cabin biến dạng nghiêm trọng, dầu diesel và dầu nhớt tràn xuống mặt cầu cảng. Ngay sau đó, hệ thống điện của một phương tiện phát sinh tia lửa điện làm bùng phát cháy tại container phía sau xe đầu kéo.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng sang các container lân cận chứa hàng nhựa, pallet gỗ, vải cuộn và đặc biệt có container chứa pin lithium.

Dưới tác động của nhiệt lượng lớn và gió biển mạnh, nguy cơ cháy lan, phát nổ và phát tán khí độc tăng cao, đe dọa trực tiếp đến hệ thống cẩu bốc xếp, hàng hóa tập kết và tàu đang neo đậu tại cầu cảng.

Robot chữa cháy xử lý tình huống cháy pin lithium tại cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã điều động lực lượng cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường gồm 6 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xuồng cao tốc và 2 robot chữa cháy để triển khai công tác cứu nạn, khống chế đám cháy.

Các robot chữa cháy được điều khiển từ xa tiếp cận trực diện khu vực cháy pin lithium nhằm phun nước làm mát, giảm nhiệt và hạn chế nguy cơ phát nổ, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ. Song song đó, các tổ cứu nạn sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực để giải cứu hai tài xế mắc kẹt trong cabin, đồng thời triển khai nhiều mũi chữa cháy ngăn cháy lan sang các container và phương tiện xung quanh.

Trung tá Lê Văn Lưu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, mục tiêu của buổi diễn tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với lực lượng tại chỗ trong xử lý các tình huống cháy nổ đặc thù tại khu vực cảng biển, nhất là các sự cố liên quan đến pin lithium và hàng hóa nguy hiểm.

Chủ động phòng cháy, chữa cháy kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thông qua diễn tập, các đơn vị tham gia tiếp tục rà soát phương án tác chiến, khả năng huy động lực lượng, phương tiện và ứng dụng thiết bị chữa cháy hiện đại trong xử lý các tình huống phức tạp, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động khai thác hàng hải và logistics trên địa bàn thành phố./.

