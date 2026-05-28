CEO Nvidia, OpenAI rút lại dự báo về nguy cơ AI thay thế việc làm

Những nhân vật nổi tiếng nhất trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần rút lại các dự báo nghiêm trọng về tình trạng thất nghiệp hàng loạt.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành AI phải đối mặt với làn sóng phản đối ngày càng tăng từ công chúng.

Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang và CEO OpenAI Sam Altman - những người từng có các phát biểu làm dấy lên nỗi lo ngại về tác động tiêu cực của AI đối với xã hội, hiện lại lập luận rằng những cảnh báo đầy u ám trước đây là quá phóng đại, thậm chí trong một số trường hợp là thiếu chân thực.

Trả lời phỏng vấn kênh Channel News Asia, ông Huang đã chỉ trích thẳng thắn các lãnh đạo doanh nghiệp khi họ công khai đổ lỗi cho AI về việc cắt giảm nhân sự. Ông lập luận rằng AI chỉ vừa mới xuất hiện, do đó không thể có chuyện công nghệ này đã khiến người lao động mất việc ngay lúc này.

Ông Huang, người từ lâu luôn bảo vệ quan điểm cho rằng AI sẽ tạo ra số lượng việc làm tương đương với số việc làm bị thay thế, đã bác bỏ các dự báo bi quan của một số người trong ngành.

Ông khẳng định làn sóng sa thải tại các doanh nghiệp gần đây không phải do AI thúc đẩy, vì AI mới chỉ trở nên hiệu quả và hữu ích từ sáu tháng trước, nên việc các công ty sa thải nhân viên từ hai năm trước vì AI là hoàn toàn vô lý.

Trong khi đó, ông Altman cũng đã đưa ra lời nhận lỗi của mình. Phát biểu tại Hội nghị Tăng tốc AI của Ngân hàng Commonwealth Australia tại Sydney mới đây, ông cho biết sự phát triển nhanh chóng của AI sẽ không tạo ra một thảm họa việc làm như một số công ty trong ngành - bao gồm cả công ty của ông, từng tuyên bố hay thảo luận.

Theo tờ The Australian, ông Altman chia sẻ tại hội nghị rằng cho đến nay, các công việc văn phòng ở cấp độ cơ bản trên thực tế đã bị thay thế ít hơn so với dự đoán của ông.

Giám đốc Anthropic, ông Dario Amodei, cũng đã “hạ giọng” trong một dự báo gần đây rằng ngay cả khi 90% công việc được tự động hóa, 10% còn lại vẫn sẽ do lao động con người đảm nhiệm với năng suất cao hơn đáng kể.

Hiện tại, hầu hết các tổ chức kinh tế, bao gồm cả Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), đều nhận định rằng AI cho đến nay mới chỉ có những tác động rất nhỏ đến vấn đề việc làm./.

